Ante el prolongado corte de energía, que perjudicó a gran cantidad de usuarios a consecuencia de un transformador dañado durante los trabajos de mejora y mantenimiento en la Subestación Centro de Piura, la Fiscalía de Prevención del Delito intervino de inmediato y exigió a Enosa informe de manera clara y oportuna el tiempo estimado para la reposición total del suministro.

A primeras horas de la mañana, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura realizó coordinaciones con Osinergmin y con la Región Policial, tras verificar que en varios sectores los semáforos permanecen inoperativos, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, con el fin de preservar el orden y garantizar la seguridad vial urbana. Ante ello, se recomendó la presencia de efectivos policiales para garantizar la seguridad vial mientras continúe la interrupción del fluido eléctrico.

Es así, que, durante la verificación en la Subestación Centro de Piura, el personal fiscal sostuvo reunión con el gerente técnico de Enosa y el gerente técnico regional, Pedro Carrasco Vázquez. Se les informó que un transformador resultó dañado durante trabajos de mejora y mantenimiento que venían realizando.

La empresa indicó que continúan las coordinaciones para su pronta reposición y que, a la fecha, se encuentra pendiente la restitución del servicio al 18% de usuarios. El Ministerio Público recomendó que, a través de su oficina de imagen, la empresa eléctrica emita un comunicado detallando el tiempo estimado de reposición. También se exhortó a reforzar las medidas de seguridad en la zona de trabajos.

Asimismo, la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y la fiscal adjunta Raquel Chinchay Chávez se constituyeron a las oficinas de la EPS Grau, ya que la interrupción prolongada del suministro de energía eléctrica viene generando repercusiones en el servicio de agua potable a los usuarios de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre porque continuaban paralizadas determinadas fuentes de agua potable en las mencionadas localidades.

Los pozos que seguían inoperativos eran: P. Nuevo Vicús, P. UPIS Pueblo Libre, P. Pachitea P. Parque Infantil, P. Polvorines y P. Santa Julia, entre otras.

También la fiscalía llegó hasta el hospital Santa Rosa de Piura, a fin de verificar el funcionamiento de sus servicios ante el corte de energía eléctrica. La representante del Ministerio Público se entrevistó con los encargados de las áreas de Administración, de Mantenimiento General, de Infraestructura y Equipamiento del Hospital, quienes informaron que el servicio se viene brindando con normalidad, ya que cuentan con un equipo electrógeno que ha evitado que se vean afectados.