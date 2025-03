De acuerdo con la acusación fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, los presuntos integrantes de la supuesta organización cri minal “Los Ilegales” tenían nexos con magistrados del Poder Judicial y fiscales, además de policías.

De acuerdo con la carpeta fiscal, que se encuentra manos de Correo, el cabecilla de la supuesta organización “Los ilegales”, Luis Alberto León More, concertó con un imputado para que entregue 5 000 soles a un fiscal de Castilla.

Agrega la investigación fiscal, que dicho dinero era a cambio de que el fiscal favoreciera a Jhon C.F. en la carpeta fiscal N° 1910-2012-2FPCastilla seguida en su contra por el delito de robo agravado en agravio del Banco Continental.

La organización criminal buscaba que se archive el proceso. “Esto se desprende de la comunicación telefónica mantenida por los acusados el 23 de octubre del 2015, obtenida previa autorización judicial”.

Luis León More: mira, mira ñori, el día que tú me digas a mí, sabes que León puta que no pasó nada con el banco, dame mi plata. Puta que yo consigo, porque yo fui con la Dalila y con tu ñora compadre y se los dí yo al fiscal delante de ellas ¿me entiendes? Yo voy contigo.

Jhon C.F.: pero no hay nada causa, no hay nada”, se lee en la carpeta fiscal de la transcripción de las escuchas telefónicas.

Según este documento, el cabecilla de la organización solicitaba diferentes cantidades de dinero en soles y dólares, según las escuchas y transcripciones telefónicas, testimonios de los involucrados y colaboradores eficaces, para ser entregados a jueces y fiscales de Piura y de esta manera conseguir la libertad o sobreseimiento de sus patrocinados.

En el requerimiento fiscal hay 12 personas comprendidas y para ellos se está pidiendo penas desde los 4 años hasta los 15.