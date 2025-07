La violencia sigue cobrando vidas en Piura. Entre enero y el 10 de julio de 2025, la región ha registrado 76 homicidios, superando en 20 casos la cifra del mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 56 asesinatos, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). La situación es aún más alarmante si se considera que esta cifra no incluye el crimen ocurrido la noche del último viernes en la provincia de Paita, donde un hombre fue acribillado. El coronel PNP (r) Máximo Vargas Hugo, ex jefe de la Región Policial de Piura, advirtió que de continuar esta tendencia, el número de asesinatos en 2025 superará ampliamente los 116 homicidios registrados en todo el 2024.

La ciudadanía se encuentra atemorizada ante los crímenes que se vienen registrando en esta región. Para ello, el exjefe de la Región Policial, coronel PNP (r) Máximo Vargas Hugo, sostuvo que el tema de la inseguridad es preocupante a nivel nacional, pero que Piura es una de las regiones donde la cifra de homicidios es alta.

“Hay mucha inseguridad, a diario se generan hechos de violencia, asaltos, extorsiones, pero en Piura es alarmante, me imagino al jefe de la Región Policial y a las autoridades de la región, porque las proyecciones como van, siguiendo estos hechos violentos hacen suponer que al final del año 2025 superen las muertes violentas del año 2024”, señaló Vargas Hugo.

Agregó que la única estrategia que puede revertir esta situación es capturar estas organizaciones criminales empleando y fortaleciendo la inteligencia, lo que permitirá conocer sus movimientos, ubicaciones y de esta manera lograr capturarlos. Para ello, también se necesita fortalecer esta unidad con los equipos y logística necesaria.

“Va a permitir identificar quiénes son sus integrantes, como está su estructura, cuáles son sus logísticas, cuáles son sus medios financieros con los que cuenta, su brazo legal, solo eso lo puede hacer la inteligencia. Así se va a poder identificar si cuentan con patrimonio, investigar cómo lo han podido lograr”, dijo.

Vargas Hugo señaló que la ciudadanía necesita hechos y no discursos, “necesitamos resultados y no un discurso muy elocuente, eso no queremos, queremos resultados, que se capturen las organizaciones criminales, que se pongan a buen recaudo estos delincuentes en las cárceles y que la policía haga su mejor esfuerzo. La policía lo está haciendo, pero lógicamente, si no dan resultados las estrategias hay que replantearlas”, insistió.

En tanto, dijo que actualmente la región Piura cuenta con camionetas y motocicletas para los operativos policiales que ayudarán en la disminución de los asaltos, pero no para capturar a las organizaciones criminales que están bien estructuradas.

“Las organizaciones no se capturan en un operativo policial, de vehículos, de tránsito, en control de identidad o en temas preventivos, sino que estas se capturan con inteligencia e investigación y hay que fortalecer estas unidades”, finalizó.