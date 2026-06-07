La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel. llegó hasta la Institución Educativa 80820 Víctor Larco y así cumplir con emitir su voto en esta segunda vuelta electoral.

“Una fecha transcendente para cada uno de nosotros e instar a la población a que tenga un voto informado y que haya analizado adecuadamente cada una de las propuestas de los candidatos”, indicó.

También dijo que espera reunirse con el próximo presidente de la República y así canalizar obras para la región La Libertad.

“La voz de los liberteños seguiré llevándola de la misma manera. Nosotros fuimos los primeros en reunirnos con el actual presidente. Estaremos allí también con el próximo que sea elegido por la ciudadanía ”, apuntó.

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