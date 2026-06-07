La fiscal de Prevención del Delito en Arequipa, Cecilia Ampuero, informó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrenta limitaciones logísticas para retirar la propaganda electoral instalada en las inmediaciones de algunos locales de votación, debido a que no cuenta con equipos logísticos, como grúas, necesarios para desmontar paneles publicitarios de gran tamaño.

Explicó que la noche del sábado se detectó un panel publicitario (candidata), ubicado en la avenida Juan de la Torre, cerca de la institución educativa Luis H. Bouroncle, en el Cercado de Arequipa, el cual permanece, pese a la prohibición de realizar propaganda electoral a menos de 100 metros de los centros de votación.

Una situación similar se presentó con otro panel colocado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. En este caso, la propaganda sí pudo ser retirada con el apoyo de la municipalidad, que facilitó el equipo necesario para ejecutar el desmontaje.

Sin embargo, esta mañana se detectó otro panel publicitario de un candidato en la cuadra 11 de la avenida Tarapacá, en las inmediaciones del colegio Javier Luna Pizarro, también en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Ampuero precisó que la responsabilidad de retirar este tipo de propaganda recae en las organizaciones políticas, así como en el Jurado, pero argumentó que la falta de logística, impide retirar el material.

Asimismo, indicó que durante la inspección realizada anoche se levantaron las actas correspondientes, por lo que será el Jurado Nacional de Elecciones la entidad encargada de evaluar las infracciones detectadas y determinar la aplicación de las sanciones o multas que correspondan.

OPERATIVOS POR LEY SECA

Durante la inspección en el local de votación de la Universidad Nacional de San Agustín, la fiscal informó que anoche se realizaron operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de la denominada ley seca, medida que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas antes y durante la jornada electoral.

Como resultado de estas intervenciones, varios establecimientos que continuaban con el expendio de alcohol fueron clausurados temporalmente. No obstante, señaló que todavía no se cuenta con un reporte consolidado sobre el número de personas intervenidas durante los operativos.

SORTEAN MIEMBROS DE MESA

La representante del Ministerio Público también reportó que en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), específicamente en el área de Ingenierías, fue necesario realizar un sorteo entre los electores presentes para completar una mesa de sufragio debido a la inasistencia de los miembros de mesa titulares y suplentes.

La medida permitió garantizar la instalación de la mesa y evitar más retrasos en el inicio de la votación, conforme a lo establecido en la normativa electoral.