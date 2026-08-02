No contento con insultar y amedrentar a su expareja luego de irrumpir en su vivienda, el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) la amenazó y le propinó patadas al interior de una comisaría en San Miguel. Así lo señaló el abogado de la denunciante, Julián Barrantes.

El letrado cuestionó que Pérez, que ayer fue liberado, no haya permanecido con marrocas en la dependencia policial, lo que ocasionó la indefensión de su patrocinada. Además, cuestionó que la Fiscalía no haya solicitado la ampliación de su detención en flagrancia.

Denuncia

Los hechos denunciados por Barrantes ocurrieron la mañana del viernes 30 de julio. De acuerdo a su versión, la denunciante “llamó por celular a la comisaría de San Miguel para que le brinden apoyo”, pues el diputado “ingresó intempestivamente, sin autorización de ella o sus familiares, a su domicilio”.

La mujer “estaba descansando en su habitación, en el tercer piso”, cuando Pérez Mallqui habría aparecido para insultarla y proferirle otros “maltratos verbales”.

“La agresión (física) fue posterior, cuando vienen los policías al domicilio y llevan al diputado, como intervenido, y a mi patrocinada. En la comisaría, mientras ella estaba declarando, estando en indefensión y con náuseas y dolor de cabeza, por los insultos proferidos y maltratos verbales por parte del diputado (…) fue a los servicios higiénicos. El diputado, que no ha estado con marrocas, la amenazó diciéndole: ‘Ya vas a ver, me estás fregando con la prensa. Ya no vas a tener trabajo en el sector público’. Trató de cogerla del brazo derecho, de manera fuerte, y le propinó una patada para que caiga”, sostuvo el abogado en diálogo con Canal N.

Luego, Barrantes rechazó que el parlamentario, sentenciado por lesiones culposas y violencia familiar, en casos distintos, haya sido puesto en libertad. El congresista abandonó la instalación policial la tarde de ayer, tras vencerse el plazo de detención en flagrancia de 48 horas.

La Fiscalía Suprema de Familia, que dirige el fiscal supremo Luis Arce Córdova, y que estuvo a cargo del caso debido a la alta investidura de Pérez, no habría solicitado la ampliación de la detención.

Más medidas

Ahora, la defensa de la denunciante solicitará que la investigación preliminar por presunta agresión se amplíe. El objetivo es que se incluya la imputación de violación de domicilio.

“Estamos pidiendo una ampliación de la denuncia penal, ya la presentamos a la comisaría del sector y hemos presentado un video para que se pueda visualizar, en su debida oportunidad, para que esto sea considerado dentro de la investigación”, detalló el abogado Barrantes.