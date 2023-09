Los precios de los productos de primera necesidad siguen aumentando en Piura y las amas de casa se muestran preocupadas por el alza, ya que afecta el bolsillo de sus familias. Entre los productos que suben de precio está el arroz, azúcar, la papa amarilla, algunas verduras, entre otros productos.

El precio de los productos de primera necesidad volvió a subir hasta en un 20%. El saco de azúcar que costaba S/ 165 ahora cuesta S/ 180, el arroz por saco de S/ 149 ahora está a S/ 160, pero los más económicos, por ello el kilo de estos productos subió inesperadamente.

La cebolla, que había bajado a S/ 5.50 el kilo, volvió a subir a S/ 7.00, la zanahoria de S/ 2.00 el kilo a S/ 3.00, la papa amarilla a S/ 9.00. Se agrega la cebolla china, el culantro y el limón que también presentan un alza. El precio del cítrico aumentó por la escasez del producto y actualmente está a S/ 540 el saco.

Para ello, dos amas de casa dijeron que nuevamente el precio de los productos vuelve a variar y ellas ya no saben qué hacer porque el dinero ya no les alcanza.

“Si ahorita que no llueve el azúcar y el arroz suben de precio, qué nos esperará para las próximas lluvias. Ahora ya no podemos darnos el lujo de comer un plato rico porque el dinero ya no nos alcanza”, cuestionó la madre Juana Bautista.

Por su parte, el comerciante César López dijo que el flete ha subido y por ende ellos tienen que subir los precios de los productos.