“Le pido a Dios y a la Virgen María que cuide a mi hijo, que lo encuentren y me lo traigan de vuelta a casa, sano y salvo”, es la súplica de Francisca Antón Vite (74 años), madre del pescador de Bernal (Sechura), Miguel Ángel Pingo Antón, quien junto a otros tres compañeros se encuentran desaparecidos desde hace 52 días, luego que salieron en su embarcación para pescar la pota en Ancón.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Un enjambre desata terror en Piura y hiere a doce personas

piden ayuda. La madre de familia recordó que su hijo, Miguel Ángel Pingo Antón, salió de su vivienda el 25 de abril rumbo a Ancón. “Me llamó el 27 de abril. Me dijo: Jefecita ya vamos a rumbo a la pesca, se despidió de mi y me dijo que me yapeaba 100 soles con mi nieta, le dije que Dios lo bendiga, a la vuelta nos vemos, no dejes de comprar tus pastillitas para que tomes, me repetía mi hijo, fue la última palabra que me dijo, a la vuelta nos vemos”, dijo entre sollozos Francisca Antón Vite (74 años).

Recalcó que su hijo salió en busca de trabajo para conseguir el sustento del hogar. “Él es soltero, vive conmigo, trabaja para mantenerme, pido ayuda para que mi hijo regrese sano y salvo”, añadió llorando la anciana madre.

Recordó que el 3 de junio comenzaron con las indagaciones, pues no tenían información de la embarcación‘Teodulo y Esther’ en la que viajaban, además de Miguel Ángel, Jhonny Duran Castro, Luis Manuel Martínez Durand y el lambayecano, Miguel Isla Velásquez.

“Los poteros solo se van 12 a 15 días y ya había pasado ese tiempo y no teníamos información de ellos, por eso ya nos preocupamos”, agregó.

Bertha Martínez, familiar de otro pescador, solicitó al gobernador regional, Luis Neyra León, los apoyen en la búsqueda.

“Son 52 días y no tenemos nada de ayuda de las autoridades. Ellos han salido del puerto de Ancón, no sabemos nada. Se comunicaron el 27 de abril indicando que estaban saliendo a trabajar. Tengo la fe en Dios que ellos están bien y van a regresar”.