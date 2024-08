“Todos los días le suplico a Dios que regrese mi hijo para darle un abrazo (...), tengo una leve esperanza de volverlo a ver, quiero que me entreguen a mi hijo”, dice llorando y mirando con una tristeza y dolor indescriptible la foto de su vástago, Yolanda Isabel Guerrero Guerrero, madre del estudiante de Ingeniería Civil de la UDEP, Anthony Iván Camizán Guerrero (24 años), quien este 21 de agosto cumple dos años de desaparecido. El principal sospechoso de su desaparición es un policía que está en actividad.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Alcaldes se movilizarán para exigir presupuesto para ejecutar obras en Piura

La acongojada madre, Yolanda Guerrero, narró a Correo que desde aquel 21 de agosto del 2022 su corazón está roto en mil pedazos, pues el cuarto de sus cinco hijos jamás regreso de su “viaje” y día a día, arrodillada le ruega a Dios que regrese su Anthony y así estrecharlo entre sus brazos y nunca más volver a soltarlo.

“Él (Anthony) salió de la casa y a las 6:30 p.m. me llamó y me dijo: Ya estoy viajando mamita (de Canchaque a Piura), y nunca más volví a escucharlo, lo llamé al día siguiente todo el día y su celular ya estaba apagado”, recuerda Yolanda.

La acongojada madre afirma que aún guarda una ligera esperanza de encontrarlo con vida. “Prácticamente ya perdí las esperanzas, no hay noticias de él, mi corazón me dice que espere, algún día, queremos tener paz. Le pido a Dios el milagro que regrese mi Anthony, que me ayude a encontrarlo, ni siquiera sueño a mi hijo”, agrega.

Hizo un llamado con el corazón en la mano a la Fiscalía y Policía para que no desmayen y agilicen las investigaciones y los responsables paguen por su desaparición.

“Le pido a la Fiscalía que nos ayude porque son dos años, le suplicamos que se pongan en nuestro caso, ya no podemos más con tanto sufrimiento. Espero que la policía no le tape todo al presunto responsable porque también es policía”.

Recalcó que desde la desaparición de Anthony, su familia está destrozada, las navidades ya no son las mismas.

“Mi corazón y vida ya no está completa. Para Navidad siempre me pedía la entrepierna de la gallina. Este 25 de agosto cumpliría 25 años mi hijito”, comenta con lágrimas en el rostro.

Llorando y abrazando la foto de su hijo, le suplicó al suboficial PNP Edixon Córdova que revele dónde se encuentra Anthony. “Si él le hizo daño que diga la verdad, por favor, para saber dónde lo dejó, se lo suplico”, agregó.

Su hermano mayor, Junior Camizán, quien lidera su búsqueda incansable, también se sumó al llamado a las autoridades para que concluyan las investigaciones tanto a nivel fiscal como policial, pues existen varias pruebas que inculparían directamente al suboficial Córdova de su desaparición. “Hay pruebas, videos, mensajes de texto, whatssap, ropa de Anthony encontrada en su cuarto que alquilaba en Canchaque el policía y hasta la fecha no concluye la investigación. Son casi dos años que no sabemos nada de mi hermano”, cuestionó Junior.

Agregó que el último viernes se realizó una nueva diligencia fiscal para conocer la geolocalización de las zonas que habría recorrido el policía.