Dina Boluarte afirmó que se mantiene “fuerte y digna” pese a que los “enemigos de la patria” le hacen difícil su función como presidenta de la República desde que asumió el cargo.

Durante la ceremonia de bienvenida a los cachimbos de Beca 18-2025, Boluarte brindó un discurso y aclaró que a pesar de los cuestionamientos de su mandato, continuará “trabajando con la frente en alto” por el bien del país.

“A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que asumí la Presidencia y no me he rendido, pero este año para mí será ‘papaya’ como dicen los jóvenes. Será fácil transitar y como dicen en otras jergas de otros países, ‘me han hecho la vida de cuadritos’ aquellos enemigos de la patria que con ello creen que nos van a detener o impedir que sigamos avanzando”, declaró.

Luego, la mandataria señaló que “no ha sido un día, semana y mes fácil para ella”, debido al asesinato de 13 mineros en Pataz. Además, la jefa de Estado dijo que las críticas contra su gestión no son de ahora, sino desde el primer día en que ocupó el sillón presidencial.

“Desde el 7 de diciembre de 2022 hasta ahorita, prácticamente, todos los días. Acá estoy fuerte y digna porque estamos trabajando con la frente en alto y con el corazón abierto para todos los peruanos. (...) No se rindan, no es fácil, pero de los retos y riesgos nacen las fortalezas y la fuerza”, sostuvo.