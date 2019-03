Maricela Gonzales: “Antes de matar [al concebido], siempre habrá otra solución”

Síguenos en Facebook

La abogada de la Universidad de Piura, Maricela Gonzales, responde algunas inquietudes en torno a la corriente de despenalizar el aborto.

En los últimos días se han publicado casos de niñas violadas y embarazadas por sus propios familiares y nuevamente sale a debate el tema del aborto...

Tenemos que partir de la idea que es un ser humano desde su concepción hasta su muerte.

Hay una corriente que dice que las primeras semanas son células…

Eso no es correcto. Es un ser humano desde el momento de la concepción. Hay un principio constitucional que nos dice que en caso de duda, hay que proteger el derecho a la vida de este ser humano.

¿Tiene forma humana?

El hecho de que el concebido no tenga forma humana, no significa que no sea un ser humano. Hay una dependencia (de su madre) en cuanto a la alimentación pero son dos seres totalmente distintos. Tienen una genética diferente. No se puede decir que de la semana 1 a la semana 16 no soy ser humano, pero automáticamente, al día siguiente, me convierto en ser humano. Es como pasar de ser una piedra a un ser humano.

¿Las niñas embarazadas por una violación no pueden tener derecho a abortar?

Si yo digo que tienen derecho a abortar, significa que tiene derecho a matarlo. ¿Cómo voy a tener derecho a matar a otro ser humano? El derecho legitima la potestad de matar a otro ser humano solo cuando estamos ante una legítima defensa. Es decir, si a mí me agreden, de manera razonable yo respondo y si en esa respuesta esa persona se muere, se justifica.

¿Solo en esos casos?

En el caso del concebido, estamos hablando de alguien que no puede defenderse y merece una protección especial. Todo el ordenamiento peruano lo protege de manera especial y lo reconoce como un ser humano. En Perú, el aborto es un delito, está penalizado.

Hay una corriente que busca despenalizar el aborto…

Eso significa que por alguna razón se puede hacer sin que se configure en delito, pero tampoco se convierte en derecho.

¿Dónde queda el aborto terapéutico, que ya está reglamentado?

Se despenalizó hace poco pero igual fue muy criticado porque se intentó incluir todo tipo de aborto, hasta por una depresión.

¿Cómo se deben tratar los casos de embarazos por violaciones?

Hay otras opciones. Otros ordenamientos jurídicos permiten a las madres dar a luz en anonimato, es decir, que lleve el embarazo y no se sepa quién es la madre; y cuando nazca se entrega al Estado para su adopción. Antes de matar, siempre habrá otra solución.

En casos de niñas violadas, ¿su vida no correría riesgo si lleva adelante su embarazo?

Allí entramos en otro supuesto, que es el aborto terapéutico. Eso significa que si en ese proceso de gestación, eso ocasiona la muerte de la madre, faculta al médico a usar todas las herramientas para salvar a la madre y si en ese proceso de salvarla, muere el niño, esa muerte está justificada. El aborto terapéutico jamás es matar al niño para salvar a la madre.

¿Llegar a ese extremo no es muy riesgoso para ambas vidas?

Hay que aclarar que tampoco estamos en la edad media. La ciencia ya ha avanzado tanto que hasta concebidos de 16 semanas se salvan.

En términos jurídicos, ¿qué se necesita para que proceda el aborto terapéutico?

El aborto terapéutico es que realmente mi embarazo ponga en riesgo mi vida. El médico salvará mi vida y a la vez luchará por la vida del concebido, pero si en ese proceso muere el niño, esa muerte está despenalizada, el médico no irá a la cárcel.