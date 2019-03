Más de 11,000 damnificados esperan una vivienda

Síguenos en Facebook

A casi dos años del desborde del río Piura, ocurrido el 27 de marzo del 2017, más de 11,000 damnificados siguen a la espera de una casa que les prometió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En tanto, cientos de familias asentadas en los albergues San Pablo y Santa Rosa, se niegan a ser reubicadas y exigen un proyecto habitacional para ellos.

En espera

El viceministro de Vivienda, Jorge Arévalo, informó que en la región existen 16,000 damnificados empadronados, que perdieron su vivienda durante el desborde del río Piura. Asimismo, precisó que 5,000 jefes de familia ya fueron atendidos pero que existe aún muchos más en espera. Explicó que a nivel nacional existen 49,000 damnificados, en el proceso de solicitud de una vivienda, de las cuales solo se ha podido atender a unos 15,000 en total.

“Hemos ampliado el padrón de damnificados, que lo tiene a cargo de Cofopri. En Piura, son 5,500 viviendas entre entregas y otras en reconstrucción. También hay otro grupo de 9,000 damnificados que venimos atendiéndolos con los programas del ministerio”, señaló el viceministro de Vivienda.

Paralización

Con respecto a los proyectos habitacionales denominados Una Sola Fuerza en Veintiséis de Octubre y en los albergues San Pedro y San Pablo, situados en Cura Mori, el viceministro Jorge Arévalo sostuvo que en el mes de agosto se iniciarán los trabajos del complejo habitacional prometido desde septiembre del 2017. Sobre los damnificados asentados en el albergue Santa Rosa, indicó que se trata de un terreno privado, por lo que se venderá cada terreno con los bonos del Estado a las familias asentadas, sin embargo el proyecto aún no está aprobado. Asimismo, se indicó que no todas las familias podrán ser beneficiadas debido a que no están empadronadas como afectadas por el Niño Costero.

Viven en carpas

El presidente del albergue San Pablo, Cristóbal Timaná Morales, cuestionó el trabajo del Ministerio de Vivienda y Construcción, indicando que a la fecha no han recibido apoyo por parte del gobierno. Precisó que los pobladores de San Pablo siguen haciendo uso de las carpas que se les entregó cuando se salió el río.

Timaná mencionó que las actuales lluvias generan estragos a los pobladores que no tienen un techo.

“Estamos a punto de cumplir dos años, desde que llegamos a los albergues. Vamos a invitar al presidente y los congresistas piuranos para que vean sus dos años de trabajo. El presidente Vizcarra nos dijo que al menos una obra sería ejecutada en San Pablo, pero no ha pasado nada. Necesitamos un proyecto habitacional ya mismo”, dijo evidentemente indignado, Cristóbal Timaná Morales.

No empadronados

Ante las críticas de algunos ciudadanos del Bajo Piura, que nunca llegaron a ser beneficiados por los módulos del Ministerio de Vivienda, el viceministro Jorge Arévalo señaló que tienen conocimiento que existe una gran cantidad de personas que no han sido empadronadas pero que sí han sido afectadas.

En ese sentido, indicó que tendrán que acercarse a la oficina en Piura para hacer su descargo y respectiva solicitud. Asimismo, señaló que el ministerio tiene programas para todos los afectados que están en una zona de riesgo, donde se evalúa su situación para que reciban la ayuda correspondiente.

“El objetivo es que todos los damnificados tengan una vivienda, si en los albergues hay gente que no ha sido damnificada, no los vamos a atender”, dijo Jorge Arévalo.

Acciones. El ministro de Vivienda, Javier Piqué del Pozo, llegó ayer a nuestra ciudad para inspeccionar las obras de prevención que se vienen ejecutando desde su cartera. La autoridad de vivienda recorrió las zonas críticas de los distritos de Cura Mori, Catacaos, 26 de Octubre y La Arena, donde inspeccionó las acciones de reforzamiento de la defensa ribereña del río Piura, así como la limpieza y descolmatación.