La ‘Perla del Chira’ se sigue tiñiendo de sangre. En menos de 24 horas, sicarios asesinaron a balazos a un vigilante de la Presa Sullana y a un mototaxista. La población viene exigiendo medidas urgentes ante estos hechos criminales. En lo que va del año, se han registrado 31 asesinatos a mano armada en la región Piura.

Uno de los hechos ocurrió cerca de las 5 de la tarde de ayer, cuando criminales llegaron al ingreso de una trocha y le dispararon al vigilante de una empresa que brinda servicios a la Presa Derivadora Sullana, identificado como César Marcelo Morán, que se encontraba en los exteriores de una caseta en el sector Loma de Teodomiro, matándolo de manera instantánea.

Tras el hecho, los asesinos fugaron en una motocicleta ante la mirada de los vecinos que luego, acudieron a ver a la víctima, pero lamentablemente ya se encontraba sin vida. Hasta el lugar llegaron efectivos del Depincri y de otras unidades policiales, así como Serenazgo, que realizaron operativos por diversos sectores, pero sin éxito.

Mientras que el otro asesinato sucedió cerca de las 8:30 de la noche del último martes, cuando dos criminales habrían estado esperando a su víctima, identificado como Bernardo Gregorio Abad Aguilar, de 56 años de edad, que llegó manejando su mototaxi de placa 2778-6P, llevando a una mujer.

Pero tras descender para ingresar a su inmueble, apareció un sicario, según los vecinos, con casco que le disparó 6 balazos que le cayeron dos en la cabeza, dos en abdomen y dos en ambas piernas, matándolo instantáneamente y quedando tirado al costado de su vehículo. Incluso, un proyectil le cayó e hirió en la pierna a la mujer que fue trasladada al Hospital II-2.

En lo que va del año, se han registrado 31 asesinatos a mano armada en la región Piura, que mantienen preocupados a los pobladores, siendo las ciudades de Piura, Sullana y Paita, donde se han cometido la mayoría de crímenes en esta zona norte del país.

Al respecto, el exjefe de la Divincri de Piura, Alfonso Llanos, indicó que las muertes no pueden quedar en una estadística más. “(Las autoridades) no pueden salir a decir que están haciendo su mejor esfuerzo y están luchando contra la delincuencia, porque eso es un insulto a la inteligencia de los piuranos. Sullana, Piura y Paita se están convirtiendo en tierra de nadie. No solo de los operadores de justicia, como la Policía, sino también de la Fiscalía que, a veces da una decisiones muy cuestionables”, dijo.

Además señaló que falta ‘peso’ político a la región Piura. “(Falta) más peso político, pero no solo de los siete congresistas que parece que fueran de otras regiones, porque ninguno se salva, sino que también habría que decirle al gobernador (Luis Neyra) que se ponga las pilas. ¿Porqué no hacen ellos una reunión de emergencia y logran ese peso político que necesitamos?”, dijo Llanos a Correo.