Al mismo estilo de los ataques en las escuelas del extranjero, esa misma escena se vivió en el interior de una institución educativa nacional ubicada en el distrito de La Arena. Momentos de pánico y desesperación vivió un grupo de escolares cuando un ex compañero ingresó provisto con un filudo cuchillo e hirió a un alumno y, no contento con ello, atacó a su ex maestro, ante la atónita mirada de todos los presentes.

El demencial ataque ocurrió a las 2:00 de la tarde del último miércoles en la institución educativa “Alejandro Sánchez Arteaga”, ubicada en el distrito de La Arena.

El hecho sucedió cuando los estudiantes del quinto año de educación secundaria sección “E” se encontraban exponiendo todos sus trabajos de diversas materias como parte del “Día del Logro” y la tranquilidad se vio interrumpida cuando un ex estudiante, quien saltó una de las paredes de la parte posterior del colegio, ingresó violentamente y atacó a un alumno sin decir palabra alguna.

A pesar de los gritos de auxilio y desesperación de sus demás excompañeros, el iracundo adolescente, a pesar que dejó mal herido a un alumno, también intentó acuchillar al docente y director del centro educativo, Teodoro Zapata Briceño (57), siendo impedido por los demás estudiantes, quienes lograron detenerlo.

El estudiante mal herido fue auxiliado y trasladado de emergencia al centro de salud de La Arena.

El médico de turno del centro le diagnosticó al menor corte en el brazo izquierdo.

En tanto, el menor agresor H.S.Ch. logró escapar raudamente, sin que nadie pueda hacer nada para detenerlo.

Efectivos de la sección de investigaciones de la comisaría de La Arena inició las indagaciones contra el menor agresor por la presunta falta contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones en agravio de un menor de edad y en tentativa contra el docente.

Según las primeras versiones, el adolescente agresor habría intentado atacar al director y docente de la institución educativa “Alejandro Sánchez Arteaga” en represalia porque habría sido expulsado del plantel.

Otras de las versiones que se manejan es que el agresor también se habría apoderado de algunos celulares que supuestamente grabaron el ataque.

En tanto, el menor herido, tras ser atendido, fue llevado a su vivienda donde se recupera satisfactoriamente.

