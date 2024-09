Recién el jueves, los integrantes de la Asamblea Universitaria decidirán quién asumirá el cargo de rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), tras la renuncia irrevocable del rector encargado, Wilson Sancarranco Córdova.

Durante la Asamblea Universitaria, que se realizó el día de ayer y que duró más de cuatro horas, no se llegó a ningún acuerdo y se declararon en sesión permanente, la cual se reiniciará el jueves a las 9 de la mañana, donde se aceptará la renuncia irrevocable del vicerrector académico, Wilson Sancarranco Córdova, como rector encargado de la UNP.

Dicha decisión se tomó luego que el también vicerrector de Investigación de la UNP, Orlando Zapata, informó a la Asamblea que tampoco podría asumir el rectorado, por encontrarse delicado de salud.

“Si no aceptan mi renuncia (al rectorado), yo me paro y me voy porque es mi derecho constitucional que me acepten la renuncia. Propongo que acepten mi renuncia y momentáneamente asuma como rector Orlando Zapata y que luego se alcance la relación de los docentes que podrían asumir el rectorado”, dijo molesto Wilson Sancarranco, durante la Asamblea Universitaria.

En tanto, el asesor legal del rectorado, Edgar Cornejo, recomendó a la Asamblea aceptar la renuncia de Sancarranco y la declinación al rectorado de Zapata y aplicar lo que indica el estatuto de la UNP para encargar las riendas de esta casa superior de estudios al catedrático más antiguo y con el más alto grado académico.

Tras varios argumentos legales y pedidos a Sancarranco de reconsiderar su renuncia y que continúe en el cargo, este reiteró que su renuncia era irrevocable aduciendo que su labor como rector no le permitiría continuar cumpliendo con sus tareas como vicerrector académico.

La asamblea será el jueves a las 9 de la mañana para elegir al rector encargado.