Ante la renuncia al cargo de rector encargado de la Universidad Nacional de Piura, Wilson Sancarranco, el catedrático y docente de oposición Lucio Arana informó que para hoy martes se tiene previsto realizar la Asamblea Universitaria, para definir la dirección de esta casa superior de estudios.

PUEDE VER: Video muestra al rector de la Universidad Nacional de Piura recibiendo 10 000 soles

“Nosotros llamamos la atención a la Asamblea Universitaria, que dice que hoy se van a reunir para analizar la situación, no del punto de vista de ellos sino del punto de vista institucional. Ya le han hecho un daño (a la UNP) durante 20 años y ahora están dando prácticamente sepultura a esta institución”, precisó Arana.

Para ello, el docente sostuvo que se debe vacar al rector Santos Montaño Roalcaba, que se encuentra con arresto domiciliario por presuntos actos de corrupción, para poder convocar a elecciones universitarias.

VER MÁS: Rechazan la vacancia del rector de la Universidad Nacional de Piura

“Otro camino no hay. De repente no hay cosas muy claras, por lo que el vicerrector está presentando su renuncia. No hay otra cosa”, indicó el catedrático.