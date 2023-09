Por unanimidad, los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil Regional, en su IX sesión ordinaria, acordaron reiterarle la invitación a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que, junto al premier Alberto Otárola, y sus ministros, llegué a Piura para que en esta plataforma se revise y debata todas las acciones que se ejecutan y se deben ejecutar en la región para hacer frente al anunciado fenómeno El Niño global.

El gobernador Luis Neyra León indicó que, a través de esta plataforma, ya se les envió un documento al Ejecutivo para invitarlos a que lleguen a la región para evaluar los avances de las intervenciones que le corresponden a cada nivel de gobierno con la finalidad de mitigar los efectos del periodo lluvioso.

El arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, pidió que esta petición se debe hacer de manera pública. “Tenemos un trimestre de oro, que deberíamos inaugurarlo con la presencia de las principales autoridades del Gobierno Central, tienen que venir, mientras no nos escuchen en esta plataforma no van a abrir bien los ojos, van a seguir diciendo que los piuranos no gastamos los recursos. Traerlos es fundamental para que tomen conciencia y sean sensibles a lo que nos enfrentamos”, subrayó.

LEE TAMBIÉN || Piura: Tráiler se voltea y deja cuatro personas fallecidas

El pedido incluye la presencia del premier Alberto Otárola, y los ministros de Economía y Finanzas, Vivienda, Agricultura, teniendo en cuenta que son los principales a los que les corresponde las acciones de preparación frente al fenómeno climático.

Además, se pide la presencia del ministro de Salud, debido a que solo se ha transferido 3 millones 200 mil soles para la lucha contra el dengue, teniendo en cuenta que Piura presentó un plan que requiere 76 millones de soles para su aplicación.

Se exige que venga el ministro de Transportes que, hasta ahora no coordina la intervención en la carretera Bayóvar- Chiclayo.

