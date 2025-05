Para el mes de agosto se programó la audiencia del juicio oral contra el exrector de la Universidad Nacional de Piura, César Reyes Peña, y otras autoridades y funcionarios de esta casa superior de estudios por el presunto delito de peculado agravado en el caso de las maestrías dictadas en Ecuador, donde se habría perpetrado un desfalco de más de 2.5 millones de soles.

Coincidentemente, el inicio del juicio oral se programó para el 22 de agosto a las 3 de la tarde, meses después de las elecciones complementarias para elegir al rector de esta casa superior de estudios, las cuales se realizarán el 17 y 18 de junio.

El juicio oral del expediente N° 04210-2020-32-2001-JR-PE-06 será en el Juzgado Unipersonal Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios.

El fiscal del caso solicita 10 años con 8 meses para César Reyes Peña, como presunto autor del delito de peculado agravado.

Para Glicerio Taype Quintanilla, Juan Francisco Moreano Segovia, Juan Cruz Rodríguez y para los ex rectores de la Universidad Nacional de Piura, Omar Vences Martínez y José Rodríguez Lichtenheldt, pidió 9 años por el mismo presunto delito.

Y para Bertha Elena Temoche García, Reucher Correa Morocho, Gaby Martínez Acha, Patricia Valdiviezo Criollo y Cristina Carrión Peña, se les pide 8 años de cárcel.

Al respecto, el catedrático de la Universidad Nacional de Piura, Flabio Gutiérrez Segura, afirmó que crea suspicacia que justamente el mencionado juicio se inicie luego de las elecciones en esta casa superior de estudios.

“Parecen casualidades, pero no son [...] eso posiblemente influye para que los electores no voten por cual o tal lista, esto llama mucho la atención porque no se programó antes. Mucha gente comienza a dudar de los operadores de justicia porque ya van muchos años de este caso”, recalcó Gutiérrez.

En tanto, José Ordinola Boyer pidió celeridad en el proceso judicial.

“Hace rato ya debieron cerrar ese caso y dar por concluido de una vez por todas”, subrayó Ordinola.

Recordemos que la colaboradora eficaz de este caso, confesó que ella le entregó el dinero de las maestrías dictadas en Ecuador al mismo exrector de la UNP, César Reyes Peña.

“[...] En el caso de Promaina-Machala se cobraba examen de admisión, dos matrículas anuales de 120 dólares [...], y pensiones de enseñanza (27 pensiones de 195 dólares cada una); en el caso de Promaina Loja (segunda promoción) eran 25 pensiones de 250 dólares cada una. La sustentación en ambos casos eran de 863.80 soles; algunos han pagado directo y otros a mí, los alumnos ecuatorianos que venían, me pagaban acá en dólares, Reyes me llamaba y pedía el dinero (...)”, confesó.

La colaboradora eficaz, quien ya ha sido sentenciada a cuatros años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años, asegura que solo le entregó dinero de las maestrías del Ecuador a Reyes Peña.