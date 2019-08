Patricia Carrillo: “La violencia feminicida está aumentando porque hay más mujeres que quieren ser libres”

Síguenos en Facebook

Más de cien feminicidios en lo que va del año en el país son el reflejo de una sociedad machista, violenta y enferma. Para la especialista en género, Patricia Carrillo, la solución a esta problemática, que se visualiza a largo plazo, depende de la educación que se imparte en los hogares y las políticas de prevención que adopte el gobierno.

¿Qué hacer para frenar tanta violencia contra la mujer?

La cultura debe cambiar, tenemos que desterrar el machismo.En relación a la violencia, no es que los hombres maten por celos, sino porque se dan cuenta que ya no pueden controlar a la mujer, ella ya se quiere salir de ese espacio de dominación. Él la mata porque ya no la puede controlar. Los hombres no son propietarios de las vidas de las mujeres. Necesitamos trabajar con los hombres, ellos tienen que crecer sabiendo que las mujeres no son objetos. Por ello es importante la educación sexual en los colegios. Mujeres y hombres deben saber que todos somos iguales, no deben ejercer funciones de dominación entre ambos.

Ya son más de cien feminicidios...

Así es. La violencia feminicida está aumentando como respuesta al hecho de que las mujeres cada vez nos estamos liberando más, cada vez más mujeres quieren ser libres y salirse de relaciones violentas.

¿El estado debe invertir en salud mental?

Se debe invertir en prevención, no solamente para asistir a los hijos o a la mujer que se quedaron traumados, eso ya es una respuesta. Es importante, pero si quieres ir a las causas, se debe invertir en prevención. Las mujeres no siempre tenemos que estar sirviendo y calentando la comida. Las funciones en el hogar deben ser compartidas.

¿Cómo se evidencia el machismo en las organizaciones sociales?

Por ejemplo, en las Juntas de Usuarios, de 994 cargos, 895 son ocupados por hombres y solo 99 por mujeres.Imagínate que los pones a todos en una asamblea, a las mujeres ni se les vería. Las mujeres están en las organizaciones pero no están en los espacios donde se toman las decisiones.

¿De quién depende el cambio?

Hay que trabajar con las mujeres para que puedan hacer oír su voz dentro de las organizaciones. Por su parte, los hombres tienen que entender que deben de ceder el poder, debe haber un equilibrio justo. Nosotras somos la mitad de la población, por ende necesitamos la mitad de los espacios en la toma de decisiones. Hay que promover el empoderamiento de las mujeres. Esto significa que puedan desarrollar la autonomía física, económica y en la toma de decisiones.

¿Por qué es tan importante reconocer el aporte de la mujer?

La cultura hace que los hombres y mujeres tengamos diferentes roles en relación a las actividades económico- productivas. Por ejemplo, en un estudio sobre recursos hídricos y cuidado del ecosistema, que es nuestro ámbito de trabajo, hay una relación de subordinación entre hombres y mujeres. Los hombres tienen el control del ganado mayor, controlan la venta. Las mujeres se encargan del ganado menor y animales domésticos, tienen poca participación en las asociaciones de usuarios del agua y por lo tanto, poco poder de decisión, a pesar que ellas son las que cultivan las plantas medicinales en el bosque que son utilizadas para cuidar la salud en la familia.

¿La mujer trabaja más que los hombres?

La encuesta nacional de uso del tiempo nos dice que los hombres tienen un promedio de 60 horas a la semana de carga global de trabajo, de las cuales casi 15 horas dedican a tareas del hogar y el resto a tareas con valor de mercados, las mujeres tienen 79 horas de trabajo semanal y, de estas, 43 horas están dedicadas al trabajo doméstico no remunerado y solamente 36 horas al trabajo con valor de mercado. Esto genera menos oportunidades para las mujeres, porque terminan siendo pobres de tiempo, lo cual les impide terminar sus estudios, o tener otros trabajos mejores remunerados.