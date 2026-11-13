Las organizaciones pesqueras, acuícolas, agrarias y comunales de Sechura exigen la paralización inmediata de las licitaciones hidrocarburíferas en los Lotes Z-69 y Z-6 y alertan sobre la superposición con bancos naturales de conchas de abanico y advierten que están en riesgo más de 83,000 puestos de trabajo que dinamizan el 65% de la economía regional.

El Comité de Gestión para la Pesca y Acuicultura de la Provincia de Sechura (COGPESCA), en conferencia de prensa, reafirmaron su rotunda oposición a la expansión y permanencia de las actividades de hidrocarburos en su mar territorial.

Criticaron que Perupetro lanzó, en setiembre de 2026, la Convocatoria Abierta 002-2026 para adjudicar el contrato de licencia de explotación de hidrocarburos en el Lote Z-69, el cual abarca directamente la Bahía de Sechura. A esta licitación se suma la transferencia del Lote Z-2B, (antes operado por la empresa SAVIA) a la administración de la empresa estatal Petroperú el 15 de octubre de 2023, así como las operaciones vinculadas al Lote Z-6 y la firma NOREX.

Subrayaron que los proyectos carecen de consentimiento social porque no han realizado audiencias públicas y se ha pretendido ejecutar procesos sin contar con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) socializados y aprobados.