Veintiocho crímenes violentos, algunos bajo la modalidad de sicariato, se han registrado en lo que va del año en la región Piura. En tan solo 48 horas, dos crímenes conmocionaron al distrito de Castilla.

El último asesinato que estremeció la ciudad fue del joven conductor de motocicleta, quien fue asesinado a tiros, a plena luz del día y a tan solo tres cuadras de la comuna castellana.

A la fecha, según información oficial de la Policía, se han pedido seis medidas contra la libertad de los presuntos autores o cómplices de los hechos de sangre registrados en Piura. Del resto de casos, aún siguen en las indagaciones para dar con los delincuentes.

CASOS

En el mes de enero, la región registró nueve asesinatos violentos, entre los que figuran, los crímenes bajo la modalidad de sicariato del dirigente de construcción civil Armando Jiménez Nole (48), en Sullana; Luis Antonio Escobar Villegas (21), alias “Mela Junior”, hijo del también fallecido y presunto cabecilla de la organización criminal “Comandante Mela”, en Castilla; y el colombiano Juan Pablo Villa Muñoz (20), en Piura; Orlando Ojeda Solano y el mototaxista Santos Ramón García Jiménez (33), en Las Lomas.

Asimismo, se registró el primer feminicidio en la región de Laura Vásquez Castillo (32), en la ciudad de Chulucanas. Y el parricidio de Emilio Segundo Yarlequé Cornejo (51), en Sullana. Además del agricultor Vicente Córdova Carrasco (65), acuchillado en la sierra piurana y el prestamista Jimmy Siancas Bermeo (37), en Talara.

En el mes de febrero ocurrieron siete asesinatos, de los cuales, según información policial, seis de estos habrían sido por encargo, entre los que figura el dirigente de construcción civil Edwin Nieves Villegas (46), en Sullana; Ramón Aquiles Córdova García (36), hermano del alcalde distrital de Frías; Pedro Lizano Pardo (33), alias ‘El Soli’; Viter Huayama Jabo (35), en Sullana; Diones Pedro Huamán Lizana (42) y José Rosas Miranda Sullón (40), alias ‘Chepo’, en Paita. También se registró el crimen de Jhony Sembrera Ticliahuanca (29), a este último por intentar robarle su vehículo.

En marzo, la región registró ocho muertes sangrientas. Juan Carlos Manuel Vera Valdez (25), alias “Tara”, asesinado en una presunta venganza en Sullana; el feminicidio de Rosa Emperatriz Santos Huamán (41) en Sondorillo, a manos de su pareja; Julio Alejos Saavedra (19) asesinado por su examigo a cuchillazos en Sullana; Javier Alexander Zárate Cruz (35), también en Sullana; Aarón David Pulache Reyes (19), encontrado muerto en su casa en Castilla y Marcelino Chinga Alvines (79), a quien le dispararon un balazo en la puerta de su casa también en el distrito de Castilla, al parecer para robarle sus pertenencias.

Y en tan solo 13 días del mes de abril, 4 asesinatos han conmocionado a la región. José Luis Abad Jiménez (48) fue acuchillado en una pelea en Suyo; William Alberto Sojo Pasache fue ultimado de 3 disparos en Piura; Enrique Eduardo Seminario Suarez (18) fue asesinado en Castilla y Gino Alexander Madrid Espinoza (31), recibió 5 disparos el martes último en Castilla.

En este último caso, el jefe de la Divincri, coronel PNP, Walter Castro Quiroz, afirma que se trataría de un presunto crimen pasional.

“Tenemos la presunción de que sea la actual pareja de su exconviviente. Lo hemos ido a buscar ayer (martes), lo hemos notificado formalmente y no está. Transcendió que habría sido amenazado por la pareja de su es conviviente, pero se tiene que corroborar esa información”, afirmó.

Con respecto al joven asesinado de un disparo en el cuello en Los Jardines, el móvil sería por una venganza o ajuste de cuentas.

“Ese caso está muy avanzado por las pesquisas que hemos realizado. Ese muchacho andaba en algunas situaciones que están siendo investigadas, pero no es un universitario que pasó por allí y lo mataron. Sería una venganza o ajuste de cuentas”, recalcó.

HEGEMONÍA

Además de los presuntos móviles pasionales, el sicariato por extorsión en obras públicas o privadas, sigue latente en una ciudad en pleno proceso de reactivación económica.

Lo usual en esta modalidad de delito es que los empresarios ceden a la extorsión de falsos dirigentes de construcción civil, y solo denuncian cuando ya no les alcanza el dinero para seguir pagando los cupos.

“La Policía necesita de la colaboración oportuna de los empresarios, pero algunos deciden hacer acuerdos bajo la mesa con algunos dirigentes y pagar cupos y cuando ya no pueden pagar el monto o son amenazados, recién denuncian y eso no ayuda”, subrayó Castro.

Otra forma de presión es el ingreso de obreros que en realidad no laboran y solo se dedican a reportar los movimientos de los encargados de la obra.

El mando policial también expresó su malestar por la poca colaboración de la ciudadanía y de empresarios con el acceso a sus cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen.

“La Policía está trabajando en forma coordinada y tenemos actualizado donde se realizan obras en coordinación con los empresarios, pero dependerá mucho de colaboración de los ciudadanos, empresarios, locales donde hay cámaras, porque cuando sucede un hecho delictivo todo mundo habla y cuando les solicitamos imágenes dicen que están apagadas, que no funcionan y no colaboran, todo mundo vio, saben quién es, pero nadie quiere colaborar, ni siquiera para que nos den un indicativo, siempre dicen que no vieron nada y nos atan de manos”, finalizó Castro.