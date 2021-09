Ante las contradicciones entre el primer ministro, Guido Bellido, quien amenazó a la empresa concesionaria del gas Camisea, y el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien reiteró que no existen planes de expropiar; los especialistas de la Universidad de Piura (UDEP), Carlos Hakansson Nieto y Juana Huaco García, coincidieron que existe un desgobierno que origina el aumento de la incertidumbre económica y política.





Crisis

Para el abogado constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, esta crisis política entre Castillo y Bellido fomenta una mayor crisis política y económica, que afecta a los más pobres, precisamente aquella por la que el actual mandatario afirmó que “lucharía”.

“Lo que sucede actualmente compromete a que el privado no invierta en el país y busque sacar su dinero para tenerlo a buen resguardo. La inestabilidad afecta a los más pobres, que el gobierno en campaña se comprometió en proteger”, precisó Hakansson.

Añadió que este desgobierno y desunión compromete algunas inversiones ganadas. “Si no tenemos un gobierno con una línea clara y existen desavenencias en el camino, el presidente debe dotar de unidad, de lo contrario la gobernabilidad se compromete y afecta la seguridad jurídica, la confianza para la inversión, los que están invirtiendo en el país procurarán no invertir más hasta que las cosas se aclaren y todo eso produce cierta incertidumbre en los sectores económicos, productivos y también en la ciudadanía, que ve mermados sus ahorros con un sol que se devalúa, con un dólar que es cada vez más caro”, precisó Hakansson.

El letrado enfatizó que el presidente Castillo no debería esperar una posible interpelación al primer ministro, pues tiene libertad de cambiarlo sin llegar a la censura. “Él podría renovar su gabinete si quisiera, no tendría que esperar que se vaya el primer ministro, puede cambiarlo y tiene libertad para hacerlo cuando lo decida”, indicó.

El abogado dijo que el Congreso de la República tiene una labor de control político y se viene una interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, y que puede dar lugar a una moción de censura.

“Son señales de control político que hace el Congreso para que el presidente sepa que no hay conformidad con respecto al perfomance que tienen sus ministros, solo con un ministro censurado o destituido es una señal para que se de cuenta que el Congreso no está de acuerdo con la forma como está el gobierno, es un tiempo que le están dando para que reaccione, pero este se está agotando”, explicó Hakansson.

El especialista en derecho constitucional recalcó que si el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no está de acuerdo con la política de gobierno, debería presentar su carta de renuncia o el presidente de la República, Pedro Castillo, debe solicitarle su inmediata renuncia.

“Si el premier es el principal portavoz del presidente significa que tiene que estar en sintonía con él, en las políticas generales del gobierno que ya ha recibido la confianza del parlamento, pero este tipo de contradicciones, enferman una relación política que debe ser soldada de manera pronta, pueden haber discrepancias, pero si no está conforme tiene que dar un paso al costado o el presidente cambiarlo…Esto amerita que (Bellido) presente su renuncia o que el presidente se la pida”, sentenció.





Callado

La especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), Juana Huaco García, opinó que la incertidumbre y preocupación se acrecentó con las discrepancias recientes en el Ejecutivo.

“Se acrecentó la crisis, imaginé que con el regreso del presidente tras su viaje en el extranjero, vendría empoderado, pero no es así...Ellos han prometido el oro y el moro, el gas para todos, que debe bajar como Bolivia, pero ahora ellos no tienen gas y la mala política del señor Evo está demostrado. Ellos quieren cumplir su palabra, pero no son técnicos. Hay incertidumbre, el dólar subió, preocupa que esto suceda a los pocos días que haya llegado el presidente. Los inversionistas de EE.UU no solo creen lo que ha dicho Castillo, sino que se informan de lo que está pasando (...)”, recriminó Huaco.

La catedrática de UDEP explicó que no se puede gobernar con un gabinete dividido, como el que actualmente existe.

“Allá en Estados Unidos dijo el presidente de la República, Pedro Castillo, que respalda la inversión y nada de nacionalización y que el gobierno necesita trabajar codo a codo con la ayuda de la inversión privada para sacar adelante al país y acá con todo eso el señor Bellido dice lo contrario, pero si el presidente hubiera aclarado, pero se queda callado, es por eso que existe esa incertidumbre, a pesar de lo dicho por el ministro de Economía”, mencionó Huaco García.

La especialista en Gestión Pública recalcó que esta crisis incrementa una mayor incertidumbre, sobre todo económica.

“Inversión para los próximos años, nadie. Por ejemplo, ahorita alguien que quería comprar un carro pero viene en dólares y si seguimos así, que puede llegar a 5 soles, nadie se va a endeudar, el sector automotriz está en caída, cuando podríamos seguir comprando nuestros carros, casas, impulsar el emprendimiento, la inversión, esa es la incertidumbre que paraliza, que no vamos a poder desarrollar simplemente porque el Ejecutivo está dividido, ¿a quién le creemos? Al presidente que allá dijo una cosa, pero acá está callado y no dice nada, o a unos señores que proponen todo lo contrario”, recriminó Huaco.