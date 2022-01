El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que en los próximos días se conocerá si el país entra en una tercera ola de la pandemia por el COVID-19, esto debido a las aglomeraciones que se han reportado por las fiestas de fin de año.





Aumentan las cifras

El caos en los mercados, centros comerciales, playas, restaurantes y otros locales podrían provocar el inicio de una tercera ola de la pandemia lo que permitiría el colapso en los hospitales y centros de salud, más aún por la variante ómicron donde el Perú registra más de 300 casos y en Piura 5 de ellos.

El ministro Hernando Cevallos anunció que se ha reportado un ligero aumento de los casos, los mismos que no son graves, pero que deben estar alertas ante un probable estado crítico de los pacientes y que puedan requerir de la asistencia médica e internamiento en los hospitales.

Por su parte, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra un incremento de muertes de todo tipo en diciembre, que llegó a 753. En octubre hubo 667 decesos y en noviembre la cifra llegó a 702; es decir, que las últimas semanas el incremento de muertes ha sido progresivo, pero sin llegar a la cantidad de muertes de abril del 2021, mes en el que llegó a 2,335.

El ministro de Salud precisó que la mayoría de los casos que están necesitando de una cama UCI son personas que no han recibido ninguna vacuna o solo una dosis.

“Si bien los casos en su mayoría no son graves, porque tenemos una gran cantidad de población vacunada, no significa que haya un porcentaje que se pueda agravar, que es la población que no está vacunada, la primera cosa es evitar los contagios, la vacunación es primordial como también el uso de las mascarillas, y tenemos que fortalecer los hospitales, sabiendo que hay un límite porque no contamos con los especialistas, entonces por más que pongamos camas y no tenemos especialistas, esto no va a ayudar. En los próximos días serán muy importante para tener una idea a qué nos enfrentamos”, dijo Hernando Cevallos.

En tanto, señaló que han entregado en Piura camas adicionales y cánulas de alto flujo en caso se necesiten para la atención de los pacientes. No obstante, instó a los piuranos a seguir cuidándose y cumpliendo con los protocolos de seguridad.

Mientras tanto, en los hospitales de Piura ya se registran pocas camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya sea en el hospital Santa Rosa, que reporta la disponibilidad de dos camas en esta área, y la misma cantidad en el hospital José Cayetano Heredia.

El gerente de la Red Asistencial de EsSalud, Enrique Cruz, dijo que de las 60 camas que cuenta la red, solo hay disponibles 23, dos en el Cayetano Heredia, 11 en La Videnita, y otras repartidas en Sullana, Talara y Paita.

“Actualmente estamos en 41 hospitalizados, 37 UCI y 11 UCIN, por lo que tenemos 23 camas disponibles. Ayer no hemos tenidos fallecidos”, indicó el médico Cruz.





uso de playas. Con respecto a las playas, el ministro de Salud sostuvo que no hay ninguna propuesta por parte del Ministerio de Salud en cerrar las playas o piscinas durante la época de verano, sin embargo, aclaró que todo dependerá de los municipios que hagan respetar las normas sanitarias para evitar la propagación del virus.

“Estamos conversando con las municipalidades para que efectúen el control que ya se ha dado en cada una de las playas, la idea era cerrar los días más críticos, de asistencia masiva, ahora esto no significa que el resto de verano se deben tomar algunas precauciones, como cuidar el aforo, presentar el carné de vacunación, el uso de la mascarilla y evitar las bebidas alcohólicas. Lo mismo pedimos para la apertura de las piscinas en el país”, dijo Hernando Cevallos.