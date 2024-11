Ante la preocupante crisis de abastecimiento de agua en la región, la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) aclara que cada municipalidad distrital es responsable de elaborar y presentar su respectiva ficha de peligro inminente ante el Gobierno Regional y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Esto es necesario para que puedan ser consideradas en la declaratoria de estado de emergencia por déficit hídrico, proceso gestionado en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

En esta línea, la MPP ha cumplido con su deber al registrar la ficha de peligro inminente correspondiente al desabastecimiento de agua, con el código SINPAD 19127, la cual solicita la declaratoria de Estado de Emergencia para Piura. Este documento fue entregado al Gobierno Regional de Piura (GORE), respaldado por informes técnicos que revelan un déficit hídrico crítico en el Valle del Chira-Piura, producto de la falta de lluvias. La situación amenaza la salud pública, la agricultura y el acceso a servicios básicos.

La arquitecta Verónica Cumpa Alayza, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPP, indicó que la elaboración y presentación de fichas de peligro inminente son responsabilidad de cada municipalidad, lo cual les permite solicitar asistencia en el marco de la declaratoria de emergencia regional. Por ejemplo, el distrito de Castilla presentó su ficha con el código SINPAD 19042 el 15 de noviembre, aunque no ha sido aún considerado en la declaratoria; en contraste, el distrito de Catacaos no ha realizado hasta el momento su registro correspondiente. Sin la presentación formal de estas fichas, no es posible que cada jurisdicción sea incluida en la declaratoria de emergencia.

Para que una solicitud de emergencia sea considerada, cada municipalidad debe presentar un análisis de riesgo y un sustento técnico que justifique la necesidad de la declaratoria. El COER, en coordinación con INDECI y el COEN, revisa y valida cada ficha SINPAD antes de la aprobación. El titular de la entidad pública competente debe, entonces, formular el pedido expreso con base en los datos técnicos aportados por cada jurisdicción.

En respuesta a la crisis hídrica que afecta la zona, la Municipalidad Provincial de Piura ha propuesto medidas inmediatas que incluyen la provisión de agua potable mediante camiones cisterna, apoyo a los agricultores y la creación de infraestructuras temporales para almacenar y distribuir agua. Estas acciones buscan mitigar el impacto en la población y en los sectores productivos mientras se resuelve la declaratoria de emergencia.