Un sujeto fue detenido por la policía en el asentamiento humano Madre Teresa de Calcuta, en el distrito de Castilla, acusado de pertenecer a la presunta banda criminal “Los Pilis de Tacalá”.

Según los efectivos policiales, el detenido fue identificado como Renzo A.C.E (26 años) (a) “Renzito”, a quien se le habría encontrado un arma de fuego marca Taurus, modelo Bainbridge, GA, color negro/plateado, con su respectiva cacerina color negro, abastecida con 17 municiones de 9 mm marca FAME.

Además de una cacerina marca Clock, color negro, para 15 cartuchos y una caja pequeña de cartón conteniendo en su interior 14 municiones de 9mm marca FAME.

Renzito fue capturado cuando manejaba un auto de propiedad de otra persona y al ser registrado en el interior se le encontró una dinamita. En tanto, en su vivienda se encontró una conchera con varios vehículos, entre motocicletas y mototaxis, así como un televisor, dos parlantes y entre la ropa se halló el arma de fuego, las municiones y otros objetos.