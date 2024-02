Portando carteles, decenas de personas recibieron al ministro de Salud, César Vásquez, exigiendo una solución a la falta de agua potable en diversos sectores de la provincia de Sullana. El hecho ocurrió tras su arribo a esta ciudad, donde lanzó el Plan Nacional contra el Dengue. Asimismo, trabajadores CAS pidieron que les generen sus códigos AIRHSP para poder ser nombrados.

El titular de de Salud llegó cerca del mediodía de ayer a la plazuela del asentamiento El Obrero, en Sullana. Ahí estuvo con el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón; el gobernador Luis Neyra; los congresistas César Revilla y María Zeta, y otras autoridades regionales y locales.

Pero a su arribo y durante su exposición, un grupo de mujeres y ancianos le gritó a Vásquez y al gobernador regional Luis Neyra que les solucionen la falta de agua, ya que llevan varias semanas sin el vital líquido elemento.

“Señor ministro, el asentamiento El Obrero y otras partes de Sullana, no tenemos agua. Pagamos todos los meses los recibos y no contamos con ello. De qué nos sirve que digan que van a abatizar, si no tenemos agua. Tenemos que comprar el agua y juntarla en baldes”, señaló mortificada una ama de casa.

Ante esto, el titular de Salud, César Vásquez, dijo que es entendible el malestar de la población de Sullana (sobre la falta de agua). “Se entiende el malestar. Estamos trabajando para esto y para eso hemos venido”, dijo tras su salida de una vivienda que fue fumigada y donde también los pobladores le reclamaron por la falta del líquido elemento.

Asimismo, se refirió sobre el lanzamiento del Plan contra el Dengue en la región Piura. “Hay un plan para intervenir a Piura y hemos priorizado y decidido empezar por Sullana que es una de las ciudades con más índice de acumulados de dengue tienen y estamos preparándonos junto al Gobierno Regional y al director regional de Salud”, indicó.

Vásquez detalló que han llegado nebulizadores a Piura. “Son 750 nebulizadores. Además, estamos pidiendo el apoyo del Ejército y ampliaremos el presupuesto si es necesario para capacitar y contratar más personal”, dijo.

Asimismo, se refirió al presupuesto para la región Piura contra el dengue. “En el caso de Piura son 10.5 millones de soles que se les ha dado desde el primer día y que va a ser insuficiente quizás para todo lo que se necesite, pero como hoy lo tengo al director, conforme vayan ejecutando y sustentando mayor necesidad, haremos las demandas adicionales y les daremos más presupuesto”, enfatizó.

En tanto, el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, señaló la necesidad de realizar un trabajo articulado con el MINSA y el GORE Piura a través de la SubRegión de Salud para mejorar los establecimientos y servicios de salud de Sullana. Además, incidió en la urgencia que el GORE atienda proyectos como la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, lo cual tendrá un gran impacto en la salud pública.