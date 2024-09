Obras paralizadas, con retrasos y deficiencias técnicas es el panorama que encontró el contralor general César Aguilar durante su primera visita a la región Piura que incluyó localidades de las provincias de Piura, Sullana, Morropón y Huancabamba. Frente a esta grave situación, se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para el destrabe de estas inversiones y un control orientado a la cultura preventiva desde el expediente técnico.

“Hay que prevenir antes de que empiece el problema para que la sociedad no se perjudique esperando en demasía la ejecución de las obras y para que el Estado no se perjudique pagando demás por contratiempos no previstos en el expediente técnico. A través de la cultura preventiva, Contraloría va a acompañar desde el expediente técnico, desde los actos preparatorios”, sostuvo.

VER MÁS: El equipo Lava Jato solicita nueve años de cárcel para exgobernador de Piura

También explicó que la cultura preventiva del control está orientada a la eficacia, eficiencia y búsqueda de la rentabilidad social en la ejecución de las obras. “Se mal ha entendido el control concurrente y solo se ha aplicado un acompañamiento en la ejecución de la obra y no desde los estudios previos. El control concurrente debería ser desde los actos preparatorios, desde la evaluación del expediente técnico, eso es control concurrente, un acompañamiento simultáneo desde que sale la partida asignada”, añadió.

Explicó que la principal causa de la paralización es por la ineficiente ejecución de obras, debido a malos expedientes técnicos. “Los expedientes técnicos han sido mal desarrollados. Esto ha originado adicionales de obra, me demanda un presupuesto adicional y una ampliación en el calendario de obra”, remarcó el contralor.

LE PUEDE INTERESAR: Piura: Alcalde huye de la justicia por obras fantasmas y sobrevaloradas

El titular de la Contraloría señaló que esta situación genera una cadena de problemas y lamentablemente la población es la más perjudicada. “Tenemos en Piura más de 100 obras paralizadas. Vamos a realizar las gestiones pertinentes para el destrabe de las obras para que la población se beneficie con ellas”, añadió.

Entre las obras visitadas por el contralor resalta una carretera en el distrito San Juan de Bigote (Morropón) que presenta agrietamientos y no se ha considerado la construcción de canaletas al costado de la vía. También verificó el estado de los proyectos de los puentes de Carrasquillo y Salitral. Respecto a Carrasquillo se han evidenciado deficiencias en el expediente técnico, pese a que es el principal puente que une a varios distritos de la sierra piurana. También llegó hasta Canchaque (Huancabamba) para verificar el estado de otra carretera.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piuranos protestan contra ministro de Vivienda para exigir obras de agua y desagüe

Asimismo, el contralor recorrió obras en la ciudad de Piura, como las destinadas a mitigar las cuencas ciegas en los sectores 4 de Octubre y Cinco Esquinas. Luego se trasladó hasta la obra del Instituto Superior Tecnológico Almirante Miguel Grau, donde se han advertido algunas deficiencias.

Las inspecciones llegaron hasta a la IEI 32 del distrito de Veintiséis de Octubre. Más de 200 niños siguen esperando que se concluya su plantel. Dicha obra debió finalizar el 2022. Aquí el contralor constató el lamentable estado de abandono de los trabajos. Eso se suma a la inspección realizada el primer día en Sullana.