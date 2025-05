Congresistas de las bancadas de Alianza Para el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP) participaron en actividades partidarias en diversas regiones del país utilizando pasajes aéreos financiados con recursos del Congreso de la República.

Uno de los eventos central es fue el aniversario de APP en La Libertad, celebrado el 8 de diciembre. Varios parlamentarios solicitaron al Congreso pasajes para asistir a la celebración, que incluyó una verbena el 7 de diciembre y un almuerzo con banda musical al día siguiente.

De acuerdo al programa dominical, Cuarto Poder, entre los asistentes estuvieron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, los parlamentarias Magaly Ruiz, Lady Camones Roberto Kamiche.

Según el portal de transparencia, Salhuana viajó el 8 de diciembre y volvió el mismo día, donde el viaje exprés le costó al Congreso 1141 soles. Se cuestiona que Salhuana no viajó para representar al país o para cumplir labores legislativas, sino para asistir al aniversario de su partido. Fueron 4 pasajes adicionales hacia Trujillo que, junto a los viáticos, sumaron casi 8 mil soles.

Otra congresista que no se perdió la fiesta del partido APP fue Magaly Ruiz, quien llegó a Trujillo, no por un acto legislativo, sino por un homenaje político a su líder César Acuña. Abordó el avión el 7 de diciembre y volvió el 8, siendo su destino Trujillo, justo los días de la celebración apepista. Al respecto, la parlamentaria negó que se haya utilizado este presupuesto para el viaje. “No recuerdo, no lo sé”, dijo.

Lady Camones, también de APP, figura entre los beneficiarios con un pasaje de ida desde Lima a Trujillo valorizado en 580 soles. Aunque las imágenes muestran participando en el evento, la congresista aseguró que no utilizó el pasaje adquirido por el Congreso y que asistió con fondos propios.

El congresista Roberto Kamiche indicó que asistió únicamente a un almuerzo, y que no participó de la celebración. El viaje de Kamiche y su asesora tuvo un costo total de 2 mil 439 soles. Aseguró que el pasaje fue usado por motivos distintos al aniversario.

FUERZA POPULAR

En el caso de Fuerza Popular, también se detectaron viajes financiados por el Congreso para fines partidarios. La congresista Martha Moyano solicitó pasajes para asistir a la inauguración de la “Escuela Naranja” el 27 de marzo en Loreto. El costo del viaje ascendió a 1112 soles, e incluyó a su asesor y a una técnica de su despacho.

Moyano reconoció su asistencia y comentó que “coincidieron las cosas”, aunque programó el viaje con antelación.

Así también, el parlamentario de la región San Martín, Arturo Alegría también viajó a Loreto, sin embargo, a diferencia de su colega, él presentó una licencia sin goce de haber por esos días.

Otro rostro fujimorista en el evento fue el de Jaime Abensur Pinasco, actual Director General del Parlamento.