La Contraloría de la República advirtió que en la preparación y distribución de alimentos del programa escolar Qali Warma en ocho instituciones educativas del distrito de Tambogrande, en la región Piura, no se cumplirían las normas de salud establecidas.

El informe de control 029-2024-OCI/0739-SCC señala que en la visita realizada a ocho colegios de Tambogrande entre el 9 y 12 de julio, las personas encargadas de la preparación de los alimentos no cumplen con las buenas prácticas de manipulación, pues tienen las uñas pintadas con esmalte, no usan mandiles, falta de uso de mascarilla, protector de cabello e inadecuada higiene de uñas.

La comisión aseguró que en los centros educativos N° 731, 14975, 20827 Godofredo García Baca, 15190 y 1344 la preparación de los alimentos no se realizó de acuerdo a las normas establecidas por el programa.

También en los ocho colegios visitados se detectó que ninguna de ellas cuenta con la “Tabla de servido de preparaciones”, evidenciándose que la cantidad de ración alimentaria otorgada a los usuarios, se realiza a criterio de la persona encargada del servido o de acuerdo a la capacidad del recipiente (táper y/o plato); ello sin considerar la edad del usuario o nivel educativo al que pertenece.

“Se apreció que los espacios destinados para el servido de los alimentos se encuentran ubicados en las cocinas de cada institución educativa, las mismas que no cuentan con mallas de protección en puertas y ventanas; apreciándose presencia de moscas y otros animales como perros, gallinas y hormigas”, se lee en el informe de Contraloría.

La comisión de control observó que en los colegios visitados no realizan un adecuado manejo de los residuos sólidos generados por la prestación del servicio alimentario y las cocinas no tienen contenedores para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos o estos no cuentan con bolsa o tapas.