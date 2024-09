El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Piura detectó presuntas irregularidades en el servicio de mantenimiento de las pistas de las avenidas Las Palmeras, Casuarinas, Gardenias y Manzanos, que ejecuta el Consorcio Vial Santa María del Pinar por 1 503 779 soles.

El Consorcio Vial Santa María del Pinar está conformado por las empresas Consultores y Constructores Q+Works E.I.R.L y Técnicas de Ingeniería y Contratos S.A.C (Teingecon SAC). Este consorcio tiene como representante común a Lorena del Pilar Peña.

Los auditores señalan que de no corregirse las deficiencias técnicas, se afectará la vida útil de la obra de pavimentación con losa de concreto, lo cual a la vez generaría un perjuicio económico.

Los hallazgos figuran en el informe 069-2024 tras la visita de control del 19 de agosto de este año.

En el recorrido por los 4 tramos de vías de intervención se observó que la excavación no tenía las dimensiones detalladas en el expediente, lo cual a la vez afectaría las características de la base granular.

Se constató un espesor de excavación entre los 31,5 y 33 cms, contraviniendo las especificaciones técnicas del expediente que señalaba un espesor de 35 centímetros.

Los miembros de Contraloría observaron que la capa granular (base) del afirmado tampoco tenía las dimensiones establecidas en el expediente, para una mejor conformación de la estructura de la pavimentación.

“Según lo indicado en los planos, esta capa granular sería ejecutada de 20 centímetros de espesor; sin embargo, al ejecutarse con esta medida, el espesor previsto para la capa de concreto se verá reducido a menos de 15 centímetros”, asegura el informe.

Esto se verificó durante la inspección. Se midió el espesor que ocuparía el concreto; es decir, desde la capa compactada de afirmado hasta la superficie de rodadura final, encontrando que variaba entre 13 y 14 centímetros. Este espesor resulta ser inferior a lo detallado en las especificaciones de la ficha técnica.

“Esta situación genera el riesgo que la entidad pague por trabajos mal ejecutados [...] si la base granular y el concreto no se colocan según las especificaciones técnicas y los planos, la estructura del pavimento renovado podría no funcionar correctamente. Esto afectaría su rendimiento y durabilidad a largo plazo, ya que podría no proporcionar el soporte adecuado para el tráfico vehicular y las cargas a las que estará sometido”, señala.

En esa línea, agregan los auditores, que la obra no cumpliría con su vida útil ni para los fines para los que se proyectó.

“Si no se corrige la zona compactada para asegurar el espesor adecuado del concreto, esto podría afectar la durabilidad y el desempeño del pavimento en la zona reparada. Esto no solo comprometería el objetivo del diseño sino que podría causar un deterioro prematuro, poniendo en riesgo la inversión”, dice OCI.

El jefe de Obras de la comuna piurana, Yefraín Sánchez, asegura que ya se envió el plan de acción al contratista para que levante las observaciones, caso contrario aplicarán penalidades.