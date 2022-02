Paralización y demora en los trabajos del Canal Daniel Escobar podría dejar sin agua a más de 25,000 hectáreas de cultivos en las zonas del Medio y Bajo Piura, situación que preocupa no solo a los agricultores sino a la misma población ya que se quedarían sin agua para el consumo humano.





Preocupación

El gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG), Armando Rivera Franco, informó que hay una preocupación, pese a que hay agua en la represa de Poechos, pero debido a que el canal Daniel Escobar, en el kilómetro 16, los trabajos se encuentran paralizados y esto llevaría a que los agricultores sufran por el corte del servicio ante un probable desborde o cuando inicien los trabajos en este sector, que están programados para el mes de julio.

“El año pasado, la situación fue bastante preocupante, pero este año como no se reparó el Daniel Escobar, aunque haya reserva de agua en Poechos, nosotros no lo vamos a poder usar porque tenemos la limitante de la reparación del canal y el kilómetro 16, aproximadamente se debió hacer una reparación en el año 2020, no se hizo, esperamos el 2021, porque ya se cumplieron los requisitos del expediente técnico, licitación y luego ejecución que pasa por verificación, se perdió todo este tiempo, ya estamos 2022 y seguimos sin la reparación y este canal”, dijo Rivera Franco.

El funcionario indicó que en enero del 2020 se hizo una reparación en dicho local, pero la empresa que lo tuvo a cargo no cumplió con los plazos y la calidad, por lo que al final se terminó reparando el canal provisional, lo que sigue siendo una preocupación para la población.

“En enero 2020 se hizo una reparación y la empresa que lo hizo no cumplió con los plazos, la calidad, al final se terminó reparando nuevamente el provisional y no el definitivo en el cual tuvo que apoyar la empresa privada para poder nuevamente reponer el sistema de agua, tanto para el uso poblacional como para uso agrario, entonces estamos con estas condiciones del canal, la geomembrana tiene restricciones por lo que no es igual a un canal de concreto, entonces estamos poniendo en riesgo cerca de 25,000 hectáreas que viene a ser el Medio y Bajo Piura, una manera impactando a Sechura y es esa nuestra preocupación”, insistió el gerente de la APAG.

En tanto, los agricultores afectados son los que cultivan el arroz, menestras y el cultivo permanente, como el mango, limón, ajíes, palto y otros, los mismos que necesitan agua de forma constante.

“Por ejemplo la margen izquierda del río Piura, que es el cultivo permanente necesitan agua de forma constante, riego tecnificado que van hacer 6.500 hectáreas, entonces nosotros, estamos con esa preocupación que quizá si habiendo agua en Poechos no baja y no vamos a tener disponibilidad de agua en el Medio Piura en adelante porque el canal Daniel Escobar está inhabilitado para ir a su máxima capacidad.

Por su parte, el gerente del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), Saúl Labán Zurita, indicó que a fines del mes de marzo se estará presentando un plan de contingencia para evitar que se presenten cortes del servicio de agua y perjudiquen a los agricultores y a la misma población cuando se inicien los trabajos de reparación en dicho canal.