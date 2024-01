En un confuso incidente y en medio de una pelea callejera, fue asesinado un futbolista en el distrito de Castilla, en la región Piura. Paradójicamente, hace un año, su hermano Fernando también falleció.

El lamentable hecho ocurrió en horas de la madrugada del primer día del año, en la calle Amazonas del distrito de Castilla.

Según las primeras investigaciones policiales y fiscales, el exjugador de Unión Deportivo Parachique y Unión Deportivo Coronado, de la provincia de Sechura, Juan Gualberto Varona Flores (35 años) fue asesinado de un balazo en el tórax, la madrugada de ayer 1 de enero del 2024, en Castilla.

Se conoció que cuando se desarrollaba una parrillada bailable en la que se celebraba el Año Nuevo, se inició una gresca y en medio de esta, una persona, la cual ya habría sido plenamente identificada por los testigos y policías, sacó un arma de fuego y le disparó directamente al futbolista.

El también exjugador de fútbol de clubes como Huáscar, Bolognesi, José Olaya de Castilla, fue evacuado por sus amigos y familiares al hospital Santa Rosa de Piura, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Su cuerpo fue internado en la morgue de Piura para la necropsia de ley.

Una de las hipótesis de la policía de la sección de Homicidios de la Divincri y de la Fiscalía es que la pelea se habría iniciado por una discusión entre parejas.

En su página de Facebook, Juan Varona Flores recordó hace unos días la muerte de su hermano, quien también era jugador y escribió: “Hoy se cumple un año, mi hermano, que no estás con nosotros, mi hermano del alma a veces te echo de menos pero sabes la falta que me haces en jodas, risas, peleas. Aún no entiendo cómo fuiste tú el que te fuiste, no logro entender por qué a veces la vida es tan injusta, te extraño mi Rufer, mi hermano del alma...nunca nos olvidaremos de ti”.