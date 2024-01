Ante la ola de crímenes en la región Piura, que ha cerrado el año 2023 con 130 asesinatos en manos de sicarios, el catedrático de la Universidad de Piura, Carlos Hakansson, precisó que el aumento de las penas para estos delincuentes es una respuesta que está en manos del Congreso, pero asegura que no será disuasiva. Por su parte, el congresista César Revilla dijo que se deben endurecer las penas, sin embargo, primero se debe trabajar en prevención integral y con una política migratoria estricta.

Las muertes han dejado decenas de familias en el dolor, las mismas que piden justicia para sus parientes asesinados a manos de sicarios.

El constitucionalista Carlos Hakansson señaló que, si bien se debería cambiar las leyes y penas para estos facinerosos, aclaró que no sería disuasivo, ya que depende del gobierno y de las mismas autoridades de la región.

“El aumento de las penas es una respuesta en manos del Congreso, pero no creo que sea disuasiva. El deber de brindar seguridad es tarea del Gobierno. Es un problema producto de una larga desatención al Ministerio del Interior, que no se reduce en la compra de patrulleros. Se trata, entre otras medidas importantes y paralelas, en convertir a los policías en ciudadanos de clase media con mejores condiciones laborales”, indicó Hakansson.

Con respecto al cambio de general PNP de la Macro Región Policial Piura, agregó que toda nueva autoridad debe contar con el respaldo de sus superiores, brindándole los medios que necesita para cumplir con su responsabilidad, una vez que identifique los problemas y sus propuestas de solución.

“No se trata de nombrar una autoridad sin voluntad política para realizar los cambios y ajustes de corto, mediano y largo plazo”, acotó el especialista.

Por su parte, el congresista César Revilla declaró que las penas contra estos delincuentes deberían endurecerse, pero primero se debe trabajar en tema de prevención integral y una política migratoria estricta.

“Primero se debe trabajar en un tema de prevención integral porque lo que tenemos es que hay una inseguridad donde la población no puede ni siquiera salir a cenar tranquilo. Lo que se tiene que establecer es una política migratoria para evitar que se mezclen buenos y malos extranjeros”, dijo Revilla.

Asimismo, el parlamentario pidió a la Policía trabajar de la mano con las municipalidades para articular de manera conjunta el sistema de patrullaje integral.

Con respecto a declarar en emergencia a la región Piura por la inseguridad, dijo que no es una estrategia inteligente, ya que se debe tratar el tema de la seguridad jurídica. “Si vamos a declarar en emergencia a Piura, tenemos que ver la seguridad jurídica tanto de las personas, como de los efectivos policiales y militares que salen a apoyar en un estado de emergencia. Imagínate un militar que haga uso de su arma de fuego disparándole a un delincuente y lo mata, podría terminar preso porque no hay marco legal para que él use su arma de fuego contra un delincuente. La ley de legítima defensa sería importante que lo vea el Ejecutivo y debería pasar por insistencia para que haya una defensa real por parte de la Policía y militares”, advirtió.