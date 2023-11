Los integrantes de dos familias salvaron de morir calcinadas, luego que se registró un incendio en el sector José Aguilar Santisteban, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

El hecho ocurrió a las 5:20 de la mañana de ayer miércoles, el cual se inició en el lote 14 de la manzana B. La damnificada, Ana Campos Huancay, narró que estaba saliendo de su casa hacia el mercado y se percató del humo y las llamas e inmediatamente regresó para rescatar a su hijo y mascota.

VER MÁS: Cerca de 900 familias piuranas no saben que viven en zona de peligro

“Lo he perdido todo. El fuego acabó con todo y no pude rescatar casi nada porque lo principal era sacar a mi hijo y mi mascota. Soy asmática por eso no pude meterme a rescatar mis cosas”, precisó.

Hasta la zona llegaron los integrantes de los bomberos y efectivos de serenazgo para extinguir el fuego que amenazaban con expandirse a las demás viviendas. Los damnificados esperan el apoyo de las autoridades pues se quedaron en la calle.