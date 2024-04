Luego del frustrado asalto al restaurante “Piura Bar”, ubicado en la avenida Marcavelica de la urbanización La Alborada, en Veintiséis de Octubre, el dueño del establecimiento pidió al Ministerio Público no liberar a los sujetos que llegaron para asaltar a los comensales y trabajadores siendo reducidos por dos agentes del Grupo Terna.

Momentos de terror vivieron los comensales y trabajadores del restaurante Piura Bar, el lunes en la noche, cuando tres presuntos delincuentes llegaron hasta el local para asaltarlo sin presagiar que dentro habían dos efectivos de civil que cenaban y fueron los que evitaron el ataque.

Para ello, el dueño del local Javier Valdez precisó que iba a ser la tercera vez que estos delincuentes llegan a su negocio para asaltarlos, donde sus comensales eran las principales víctimas de estos facinerosos.

“Era la tercera vez que pensaron entrar estos delincuentes y llevarse todo de la gente. La vez pasada se llevaron 50 celulares, una laptop, golpearon al cocinero, al de la caja. Estos llegaron cuadraron su moto y al cometer el delito salieron como si nada”, dijo Valdez.

Agregó que ahora el Ministerio Público debe actuar y hacer justicia para no dejarlos libres ante el real ataque donde los agentes o personas en particular pudieron salir heridos.

“Ojalá no los vea de aquí en un mes o dos meses afuera, de que no encontraron las pruebas suficientes, lo que suelen decir los jueces y los famosos fiscales de Piura. Por favor, más énfasis en el caso, ustedes son la verdadera justicia y háganla cumplir, no sean de mala fe y actúen como deben trabajar”, señaló mortificado el agraviado.

Finalmente, dijo que los delincuentes hacen tours para atacar a sus víctimas, ya que a diario cometen los robos y asaltos a manos armadas en diferentes zonas. “Vienen de robar un local, pasan a otro y así”, dijo Valdez.