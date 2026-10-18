La EPS Grau informó que, como parte de las estrategias preventivas frente al próximo fenómeno El Niño (FEN), este miércoles 21 y jueves 22 del presente se restringirá el funcionamiento de los pozos Cayetano Heredia (N° 16) y Montesullón (N° 17); con el fin de ejecutar trabajos en sus respectivos sistemas de media y baja tensión.

Según indicó la Gerencia de Mantenimiento y Operaciones (GOM), el miércoles 21 de octubre se ejecutarán estas acciones en el pozo N° 16, de 02:00 p.m. a 10:00 p.m.; mientras que el jueves 22 de octubre se hará lo propio -y en los mismos horarios- en el pozo N° 17.

La EPS Grau pide la comprensión del caso a los usuarios que formen parte de la zona de cobertura de ambas fuentes. Asimismo, exhorta a tomar las precauciones del caso durante los trabajos programados por la entidad, con miras al próximo período de lluvias intensas por el FEN.

Cabe señalar que las zonas afectadas serían los que se abastecen del pozo N° 16: Nuevo Catacaos, Viduque, todo el cercado de Catacaos Centro, A.H. José Carlos Mariátegui, A.H. Cayetano Heredia, A.H. Jacobo Cruz y A.H. Los Pinos. Y del pozo N° 17: Monte Sullón, Mocará, La Campiña, Pedregal Chico, Lucas Cutivalú, Narihuala y parte de Juan de Mori.