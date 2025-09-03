La EPS Grau informó que, con el objetivo de mejorar progresivamente el servicio de agua potable, la empresa ya ha iniciado una serie de trabajos de inspección, ubicación, limpieza, mantenimiento y renovación de componentes y accesorios, entre otras labores en puntos críticos del distrito de Piura.

Según indicó la Subgerencia Zonal Piura, estas acciones se llevan a cabo para optimizar -en la medida de lo posible- la distribución del líquido en puntos críticos en materia de abastecimiento, tales como las urbanizaciones Bello Horizonte, Bancarios, 21 de Agosto, Hermanos Cárcamo y Rosales Avitole.

Durante la ejecución de estos trabajos, la empresa indicó que se ha identificado tuberías antiguas, válvulas inoperativas, accesorios deteriorados, redes obstruidas, entre otras situaciones que inciden negativamente en la dotación de agua potable.

Por ello, de forma gradual se está interviniendo en cada incidencia detectada, habiendo iniciado ya con el retiro de raíces en redes de agua potable, movimiento y regulación de válvulas (balanceo hidráulico), además de otras acciones ejecutadas por parte del personal especializado.

“Recalcamos que son trabajos que se ejecutan de manera progresiva. Ya se está coordinando la adquisición de accesorios y otros componentes en función a lo hallado durante las inspecciones realizadas. Pedimos la comprensión del caso y resaltamos que seguimos trabajando en diversos frentes, pues en paralelo con estas acciones, continuamos con el reparto alterno por cisternas en las zonas más afectadas”, puntualizó la EPS Grau.