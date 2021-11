El escándalo de la filtración de preguntas y respuestas del examen para el concurso de nombramiento docentes a nivel nacional, viene generando gran malestar en los diferentes gremios magisteriales de la región Piura.

Los representantes del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y del Sindicado Magisterial (SIMA), exigieron la anulación del examen y denunciarán al ministro y viceministro de Educación por estos presuntos actos de corrupción, que afecta a 284 mil docentes a nivel nacional.





NUEVO EXAMEN

La secretaria regional del Sutep, Juana Ordinola Alama, señaló que la filtración del examen es una burla para los docentes, ya que muchos de ellos se habían preparado y capacitado para la mencionada prueba realizada el último fin de semana.

“Esto es una burla del gobierno hacia los maestros que muchos de ellos han llegado a dar su prueba desde lugares muy lejanos, con la esperanza de tener su estabilidad laboral, sin embargo, el ministro y el viceministro de Educación, que están a cargo de este concurso de nombramiento, han cometido un presunto acto de corrupción al dar, al parecer, la prueba a allegados a ellos”, dijo la dirigente regional en diálogo con Correo.

Ante ello, pidieron al mandatario de la República, Pedro Castillo, la destitución inmediata de ambos altos funcionarios de la cartera de Educación.

“Además, exigimos que se anule esta prueba y se convoque inmediatamente a otro que sea honesto y transparente, porque los maestros no pueden ser burlados y esperar hasta el próximo año. Queremos que haya igualdad de condiciones, vayan a dar sus exámenes y queden nombrados a los que realmente les corresponde”, indicó Ordinola.

Agregó que no descartan que detrás de este bochornoso escándalo estén detrás los integrantes del Fenate-Perú (Frente Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú). Y que ante que se filtraran las pruebas (antes del examen), el Sutep de Apurímac fue quien hizo la denuncia al respecto y que la estaban ofreciendo a diversas cantidades de dinero.

“El Fenate está tratando de dividir a los nombrados con los contratados. Por eso hago un llamado a la unidad a todos los docentes, porque el Sutep tiene 50 años defendiendo los derechos de todos ellos. Acá no hay diferencia. No permitamos que se aprovechen de su situación inestable para que los engañen y pretendan dividirlos. Hay que hacerle frente a este gobierno, que es incierto y que solamente ha creado incertidumbre y división en los maestros”, indicó la dirigente del Sutep Piura, que espera la intervención de las autoridades respectivas.

MEDIDA CAUTELAR

En tanto, el secretario general del Sindicato Magisterial (SIMA), Miguel Puescas Rodríguez, dijo que están decepcionados con el gobierno de Pedro Castillo por los actos de corrupción en este proceso, más cuando él es profesor y ha sido dirigente de ellos.

“Para nosotros ha sido sorprendente esto, ya que esperábamos cambios no solo en el gobierno, sino de toda la corrupción que hubo durante años y hoy solamente vemos un continuismo y con mayor fuerza, la corrupción”, dijo el dirigente del SIMA.

Explicó que ha recibido el malestar de sus colegas y que lo que les han hecho a los docentes, ha sido humillante por parte del Ministerio de Educación, a pesar que ellos tratan de culpar al INEI. Agregó que el Minedu no deja de tener grave responsabilidad en este hecho, pues fue el que elaboró el examen a los docentes.

“Acá (en Piura), hemos visto que en menos de 1 hora ya habían terminado algunos profesores sus exámenes que se realizó en las instituciones educativas. Una prueba que estaba programada para 3 horas con 45 minutos, y muchos maestros la han terminado en menos de 1 hora. Eso nos genera una sospecha”.

Ante esto, señaló que el martes denunciarán al ministro de Educación Carlos Gallardo y a su viceministro, ante la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios por estos graves hechos ocurridos el último fin de semana en del concurso de nombramiento.

“También, estaremos presentando una medida cautelar (al Poder Judicial) para frenar estos hechos, ya que luego se viene la selección de profesores por las clases modelo y las entrevistas. Esta es otra etapa que también ha sido caracterizada por actos de corrupción en años anteriores. Pero con este mal ejemplo que ha dado el ministro, qué esperamos de algunos malos directores”, añadió.

Detalló que, ante estos hechos y otras promesas incumplidas en los más de 100 días de su gobierno, los docentes se encuentran muy decepcionados del presidente de la República, Pedro Castillo.

“No solo es profesor, sino que también fue dirigente. (Castillo) ha estado en las calles luchando por nuestros derechos laborales y hoy siendo presidente no ha hecho nada en sus 100 días de gobierno”, dijo.

En el tema del aumento del presupuesto, cuyo oficio está en el Congreso de la República, no ha cumplido con el incremento salarial. Además, sobre el incremento del presupuesto al 10% PBI y que actualmente solo está en 3.5% a 4%, dice que el actual porcentaje no es casi nada ante la crisis que los agudiza.