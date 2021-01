Ante el alarmante crecimiento de personas contagiadas y fallecidos a consecuencia del COVID-19, así como el colapso de hospitales y el contagio del personal de salud (enfermeras, médicos, técnicos), los especialistas de salud recomendaron que Piura debería de entrar a una cuarentena focalizada. Ellos criticaron el descenso de nivel de la región que hizo el Ejecutivo. Al 25 de enero, la sala situacional de la Dirección Regional de Salud de Piura (Diresa) registra 79,916 casos positivos y 3,115 muertos.

COLAPSO

Para el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, la región no se encuentra en riesgo alto, sino extremo, porque el sistema sanitario se encuentra completamente colapsado.

“Se deben tomar las medidas de acuerdo a la realidad. Solo en este mes ya llevamos 20 médicos contagiados y 3 luchando por su vida en UCI. Hay pacientes que están por días esperando que se desocupe una cama UCI. Tenemos una lista de espera grande, con un sistema de salud colapsado y no pueden decir que estamos en riesgo alto y no extremo. Estamos en manos de Dios y de la población”, precisó Vite.

Cuestionó que a la fecha no exista una verdadera estadística de casos y fallecidos por parte de la Diresa.

“En los primeros días del año, para la Diresa no hubo muertos(…). El domingo último hubo 25 muertos; el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) nos indica que hasta el 20 de enero teníamos más de 326 muertos pero para la Diresa solo fallecieron 150, entonces ¿de qué cifras hablamos? Al personal de Salud no le tienen consideración porque no les dan equipos de protección personal ni medicina y no se les atiende”, recriminó Vite Quiroga.

El médico precisó que con la disminución de “nivel”, originará “un exceso de confianza” en los piuranos, quienes continuará ignorando las medidas de seguridad y, además, provocará una migración de población de otras regiones para visitar las playas y que posiblemente podrían estar contagiados con la nueva variante.

Recomendó que lo idóneo para la región sería una cuarenta focalizada y la aplicación de la ley seca por 15 días.

“De qué vale el oro y la plata cuando no hay vida. Se debería aplicar la cuarentena focalizada y la ley seca porque el licor rompe todos los esquemas y normas. Un individuo borracho no se protege, no se coloca mascarilla, no mantiene distanciamiento, hace más vida social. Necesitamos medidas más restrictivas porque no estamos en riesgo alto, sino en extremo porque las cifras dadas por el gobierno regional al central, son maquilladas, no corresponden a la realidad. Desde el inicio de la pandemia ha sido así, para el gobernador nunca Piura ha estado en crisis, nunca han existido necesidades”, indicó Vite.

CUARENTENA

El exjefe de Epidemiología de la Diresa, Edward Pozo, dijo que sorprendió la nueva calificación de la región, pues se desconoce cuáles han sido los indicadores tomados para el análisis realizado.

“No sabemos qué indicadores han tomado en cuenta los que han hecho el análisis de riesgo para determinar en qué situación se encuentra la región, pero teniendo en cuenta la data que Piura envía a Lima y al parecer, no está completa. Esa es mi percepción (...). Ya lo hemos visto en semanas anteriores y es posible que esto juegue en contra y por esa razón nos hayan bajado de riesgo, teniendo en cuenta que Piura cada vez tiene más casos y fallecidos, menos camas UCI, hospitales colapsados. Es lamentable que se diga que Piura tiene todo, que no le falta nada. Ojalá no lleguemos a estar como en la primera ola, que la gente moría en sus casas, calles, en la puerta del hospital sin ningún tipo de dotación de oxígeno”, indicó.

Recomendó una cuarentena focalizada pero por provincia.

“Deberíamos entrar en cuarentena focalizada en la provincia de Piura. Todos deberían tener tratamientos diferenciados de acuerdo a su realidad epidemiológica”, indicó Pozo.

PREPARADOS

En tanto, el director regional de Salud, José Nizama, explicó que el cambio de nivel se debe a que la región está implementado más camas UCI y de hospitalización, además de tener asegurado el oxígeno.

Actualmente contamos con una producción diaria de 10 toneladas de oxígeno que nos permite cubrir la demanda de este medicamento en toda la región. Eso se debe a que contamos con seis isotanques y la planta de oxígeno de Sullana. Sumado a esto, hemos aumentando de 84 a 102 las camas de cuidados intensivos y seguimos activando camas de hospitalización, como las 100 que se ubican en el ex Campo Ferial de Sullana”, dijo Nizama.