El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos, a cargo de la fiscal provincial Karina Castro, obtuvo que se dicte 07 meses de prisión preventiva contra Eddy O. Rivas S. (24), investigado por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

El fiscal Juan Carlos Olaya Saldarriaga sustentó su requerimiento con graves y fundados elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos, entre ellos, el acta de intervención policial, el acta de registro personal e incautación de las armas y municiones, así como otros actuados recabados durante las diligencias preliminares.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre, cuando personal policial que realizaba patrullaje preventivo en el caserío Vichayal, distrito de La Arena, intervino una motocicleta en la que se desplazaban tres personas, debido a que circulaba a excesiva velocidad.

Durante el registro personal, se le habría encontrado al acusado, ocultas en la pretina de su pantalón, dos armas de fuego: un revólver abastecido con siete municiones y un escopetín sin abastecer.

La medida permitirá asegurar la permanencia del investigado mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias destinadas a determinar las circunstancias de los hechos, establecer el origen y procedencia del armamento incautado y determinar las responsabilidades penales que correspondan.