Mientras descansaban, cerca de 50 personas tuvieron que salir de sus viviendas para salvaguardar su integridad, tras el gigantesco incendio que se registró en el A.H Parque Centenario, en la ampliación Avelino Cáceres, distrito Veintiséis de Octubre.

El fuego se inició en cerca de las 3:40 de la madrugada de ayer martes en el corral de una de las viviendas de la manzana A segunda etapa del sector parque Centenario y ante el material rústico de las viviendas, 12 de ellas se consumieron rápidamente.

Según los vecinos, una menor se percató del fuego empezando a gritar, por lo que las personas que aún descansaban salieron corriendo para sacar sus cosas, pero fue en vano, el fuego alcanzó a las demás casas por lo que no pudieron rescatar, prácticamente, nada.

Mientras tanto, una familia que ya había salido de su casa para trabajar en el terminal pesquero fue avisada del hecho por lo que al regresar solo pudieron sacar dos colchones, lo demás se lo consumió el fuego.

“Yo estaba en el terminal y me avisaron y fue mi hijo quien vino rápido, pero solo avanzó a sacar dos colchones. Se ha quemado mis camas, sábanas, colchas, ropa, zapatos. Tenemos puestos sandalias que los vecinos me han regalado. Me he quedado sin nada”, dijo Gloría Zapata.

Otro de los vecinos damnificados dijo desconocer las causas, se escucha que habría sido provocado o por cortocircuito, por lo que la Policía investiga las verdaderas causas. “No se sabe, dicen que ha sido provocado, otros dicen cortocircuito, pero nosotros ya no pudimos sacar nada. La candela ya estaba encima de nosotros”, señaló el hombre.

Por su parte, el representante de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, Elmer Cunya, señaló que han empadronado a los vecinos y se hará entrega de ayuda humanitaria.