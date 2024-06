Diversas familias se quedaron en la calle, luego que un voraz incendio arrasó con 16 viviendas en la asociación Los Cocos del distrito de Castilla, provincia de Piura.

El siniestro se inició a las 7:30 de la mañana de ayer en una de las viviendas y se extendió rápidamente a los otros inmuebles construidos de material rústico. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio .

Los bomberos de Piura, Santa Rosa y Catacaos llegaron para sofocar el fuego y evitar que se extienda a más casas, pero ya había consumido 16 de ellas en poco tiempo. Los agentes de Serenazgo de Castilla acordonaron la zona para proteger a los vecinos y evitar que algunos ladrones aprovechen el momento para llevarse las cosas de las casas.

“No he podido sacar nada de mis pertenencias. Se ha quemado mi refrigeradora, cama y mis animales de corral. Todo se ha quemado. Me he quedado solo con la ropa que tengo”, señaló una de las vecinas damnificadas tras el siniestro.

Otras personas afectadas pidieron apoyo a las autoridades, debido a que tienen hijos pequeños y no saben qué hacer porque se quedaron sin nada.

“Nos hemos quedado con lo que tenemos puesto y estamos en la calle. Estamos pidiendo ayuda de las autoridades y que puedan investigar las causas del siniestro”, indicó otro vecina, que espera que las autoridades, empresarios y otras personas, lleguen con ayuda a la zona afectada.

Tras el hecho, diversas familias de la jurisdicción donde ocurrió el incendio, tuvieron que acobigar en sus viviendas a algunos damnificados y darles alimentos.

En tanto, los afectados, con ayuda de los vecinos, limpiaron sus predios donde sus cosas quedaron en escombros y solo quedaron sus calaminas. Incluso,terminaron quemadas varias aves de corral.