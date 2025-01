El jefe de la Región Policial, general PNP Manuel Farías Zapata, hizo un mea culpa en el tema de la inseguridad ciudadana y aseguró que están trabajando en la lucha contra la criminalidad. Además, precisó que la región reporta 117 denuncias por extorsión en lo que va del año.

Pese a que el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) registra un total de 11 homicidios en la región, el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, aseguró que hacen un denodado esfuerzo en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En una conferencia de prensa, Farías brindó información sobre la producción policial desarrollada durante el primer mes del año 2025 e hizo un mea culpa.

“Hacemos un mea culpa, somos más buenos que malos. Estamos haciendo rotación de personal, es importante que el personal rote de entidades para que no se familiaricen con agentes de justicia, con malos abogados y puedan producirse alguna situación que no están de acuerdo con las normas y dentro de la policía nacional”, dijo la máxima autoridad policial.

Tras ser consultado por las críticas al trabajo de la Unidad de Inteligencia de la Policía, por parte del ex jefe de la Divincri Piura, coronel (r) Alfonso Llanos y el ex jefe de la Región Policial de Piura, Máximo Vargas, el general cuestionó las declaraciones indicando que cuenta con equipos de Inteligencia PNP en cada comisaría de la región.

Dijo que las circunstancias actualmente son otras, por lo que la delincuencia ha aumentado producto de las obras civiles que se ejecutan en la región. Incluso, señaló que mientras más obras hay, más delincuencia se registra en la región.

“La situación del año 2016 no es la misma del 2023. Antes no había extorsión, no más incidencia delictiva, lo que estamos haciendo ahora es lo que no ha hecho ningún general. Y lo estamos haciendo con investigación criminal, Divopus e Inteligencia. Él (Máximo Vargas) no sabe que yo he centralizado inteligencia en todas las sectoriales. Que si ocurre un hecho en Máncora ya está inteligencia que está en Talara, hasta en Huancabamba tenemos. En ese tiempo él no tenía inteligencia. No había obras en ese tiempo”, indicó.

Asimismo, aseguró que Piura no tiene ola delincuencial como en otras regiones por lo que no sería necesario un toque de queda o presencia militar, pese a que Piura ya registra, al menos, 8 muertos por sicariato y presuntos ajustes de cuentas.

“Acá no tenemos ola delincuencial. Hemos dicho que cada departamento tiene una particularidad, por eso he dicho que vienen los generales para llevarse nuestras estrategias que estamos haciendo y no lo tiene otra región, entonces lo está llevando”, sostuvo.

Producción. Durante el primer mes del año, se ejecutó 5031 operativos en toda la jurisdicción, donde se ha logrado la desarticulación de 36 bandas delictivas, se incautó 23 armas de fuego y 5 armas blancas. Además, se recuperó 82 vehículos robados y se detuvo a 732 personas, 308 requisitoriados y se intervino a 125 extranjeros, de los cuales se logró la expulsión de 61.

También decomisó 7864 ketes y un kilo 981 gramos de pasta básica de cocaína; 51 king size de Clorhidrato de cocaína, 53 pacos (marihuana) y 4 kilos 573 gramos de marihuana.