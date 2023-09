Frente al anunciado fenómeno El Niño Global, a través del Comité de Acción Rápida (CAR) las instituciones de los tres niveles de gobierno definieron la responsabilidad de cada una, por lo que a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) le correspondía descolmatar la parte urbana del río Piura, lo cual aún no se ha hecho, por lo que el gobernador Luis Neyra León viene exigiendo a la ANA, y al Ministerio de Agricultura que se ejecuten los trabajos, por lo que en todas las reuniones que ha tenido con la ministra de Agricultura ha remarcado la prioridad de esta descolmatación.

“Ellos (ANA) nos señalan que no pueden hacer la descolmatación en el río porque las tablaestacas serían expuestas, pero ese es problema del contratista porque las tablaestacas tienen que haber llegado hasta el zapallal, en una zona segura, más bien si la ANA descolmata y encontramos esas falencias, le pediremos al contratista que las subsane, esas son excusas. Lo que queremos es que, de una vez la ANA descolmate el río Piura”, enfatizó la autoridad regional.

Neyra León afirmó que, durante el primer simulacro ante lluvias intensa, que organiza el Gobierno Regional Piura, al cual está invitada la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, se podrá remarcar la necesidad de ejecutar lo más pronto posible está descolmatación del río Piura, teniendo en cuenta que de no hacerlo se expone a la población. “El simulacro del miércoles nos permitirá decirle nuevamente al Gobierno Central que no se ha hecho nada por la zona urbana y que nos ponen en riesgo”, señaló el gobernador.

TAMBIÉN PUEDE LEER: El mar se sigue calentando en Piura

Agregó que también ha solicitado que haya vuelos de helicópteros para supervisar que no exista ningún obstáculo del río Piura, sobre todo, aguas abajo hacia Sechura, esto con la finalidad de que el río tenga más capacidad de caudal, tal como se hizo en el 1998, cuando el cauce del río tuvo capacidad de 4 mil metros cúbicos y no se desbordó.

LE PUEDE INTERESAR: Piura: Instalarán plantas potabilizadoras de agua para afrontar Fenómeno El Niño

“Es lamentable, que no se haya intervenido en el río, y así nos tienen desde julio, nosotros no tenemos competencia para entrar, las municipalidades tampoco, salvo con permiso de la ANA y quizá si la ANA nos hubiese dicho la verdad desde un primer momento, todos hubiésemos ingresado al río desde un primer momento, pero no lo hicieron”, remarcó.