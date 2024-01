Una pronta exposición del primer Plan de Desarrollo Concertado a mediano y largo de la región Piura, así como las gestiones hacia el fortalecimiento de institutos viales provinciales para conseguir presupuesto destinado al mejoramiento de caminos, es lo que impulsa el gobernador regional Luis Neyra León para este año 2024.

“Nuestra propuesta es un plan real, que implica el fortalecimiento de los institutos viales provinciales (IVP), porque hay regiones que reciben cientos de millones para el mejoramiento de sus caminos y Piura no, debido a que no funcionan los IVP. Nosotros nos hemos comprometido a que de una vez funcionen, buscaremos los mecanismos, esto está dentro de la planificación y eso será a partir de este año, eso implica que los siguientes años ya no habrá este tipo de problemas”, puntualizó.

Neyra León destacó que se vienen implementando algunas directivas que se harán ordenanza para que Piura sea la primera región que tenga una política regional definida, lo cual marcará el futuro de las provincias. “Estamos planificando el futuro de nuestra región, nos hemos sentado con los 65 alcaldes viendo los proyectos de impacto por cada distrito y provincia (…) Haremos la exposición del primer Plan de Desarrollo Concertado a mediano y largo, de lo que necesitaba Piura”, acotó.

“La segunda región más poblada del Perú después de Lima, la que mayor potencial tiene, no puede andar a la deriva (…) Se tiene que planificar, eso es lo que hemos estado haciendo durante el año pasado. A partir de este año se verán los resultados de lo que trabajamos todo el 2023, y haremos obras de impacto no solo con una visión regional, sino también en las ciudades”,

El mandatario regional fue enfático en señalar que no se pueden hacer grandes obras cuando las ciudades están que dan pena. “Por eso estamos trabajando con el alcalde de Piura, Sullana, Morropón y todos los alcaldes, a fin de darle esas obras para que nuestras ciudades estén a la altura de otros países, como Ecuador. No queremos dar soluciones temporales sino definitivas”, dijo.

Finalmente, en cuanto a descolmatación del río, la autoridad regional señaló que “nosotros no tenemos competencia como gobierno regional en el tema de descolmatación de ríos o quebradas, eso lo tiene la Autoridad Nacional del Agua. Sí estamos enviando maquinaria a diferentes localidades para atender los deslizamientos y caminos, esto es temporal, pero lo definitivo viene con el fortalecimiento de los institutos viales provinciales”.