Tras una intensa búsqueda en el canal de regadío del centro poblado de Santa Elena Baja, del sector Miguel Checa, en el distrito de Querecotillo, provincia de Sullana, región Piura, la mañana de ayer fue hallado el cuerpo de Santos Quinteros Cruz (60), quien se encontraba desaparecido desde el último viernes. La preocupación empezó cuando se encontró la ropa de la víctima cerca del canal.

La familia que se encontraba en el lugar al momento del hallazgo denunció que su familiar habría sido asesinado y luego arrojado al canal, por lo que piden investigar la muerte del obrero Quinteros Cruz y que el hecho no quede impune.

“Mi papá desapareció desde el día viernes a las 9 de la mañana, desde ahí no regresó. Ayer sábado salí a buscarlo y encontré su ropa en el canal nuevo, afuera, pero hay señales de que él entra al canal nuevo hacia una limonera, ahí hay huellas de que él entra, pero ya no sale. Ahí me lo han matado, él está quemado, baleado. Me lo han torturado”, dijo su hija.

En tanto, la mujer no descarta que su padre haya sido atacado dentro de la chacra de limones y luego arrojado al canal. “En esa chacra, en esa limonera me le han dado muerte. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias con la investigación. Queremos justicia, que se dé cuenta la Policía como lo han encontrado. Nosotros sabemos diferenciar cuando es una quemadura de sol y con candela. Que se investigue”, precisó la única hija mujer de Quinteros.

Por su parte, la hermana del obrero, Marilú Herrera Quinteros, dijo que el hombre tiene un disparo en la espalda y no entienden por qué le han quitado la vida de esa manera, por lo que esperan que este hecho no quede impune.

Hasta el lugar llegó la fiscal de turno para el levantamiento del cadáver y determinar las verdaderas causas de la muerte del obrero.