La inseguridad en la región Piura sigue aumentando de manera alarmante y preocupante, prueba de ello es una nueva extorsión a un empresario de espectáculos, a quien le enviaron un video donde le muestran un arsenal de armas de guerra de corto y largo alcance, entre las que se encuentra una mini uzi automática que dispara 10 balas por segundo.

Video

Correo tuvo acceso al video de más de dos minutos que una banda de extorsionadores, al parecer injertada con delincuentes piuranos, trujillanos y extranjeros, le envío hace algunos días a un empresario de espectáculos para exigirle S/50,000 para no atentar contra su vida y los integrantes de su familia, en Piura.

En el video de dos minutos con 30 segundos de duración se observa a un delincuente con una capucha negra y casaca del mismo color, donde con palabras soeces y subidas de tono muestra más de 10 armas, entre las que se encuentra una mini uzi y centenares de municiones, advirtiéndole al empresario que si no les paga el cupo de S/50,000 lo van a asesinar.

“Mira…acá las cosas son prácticas, mira con…tu m..., mira como estamos equipados, con largo, una mini uzi, mira todo lo que tenemos, acá las cosas van a ser prácticas…nosotros somos los que mandamos acá, nosotros la tenemos bien chequeada a tu mamá …, no hagas que le abramos la cabeza con…tu m…, con todo el arsenal que tenemos con… tu m…partimos a tu familia, me tiene sin cuidado que me saques la geolocalización, mira todo lo que tenemos, mira bien este video”, se escucha decir al hampón de alto vuelo.

Además, el integrante de esta banda de extorsionadores que se ha apoderado de la región Piura, le advierte al agraviado que los empresarios de negocios grandes y pequeños ya les cancelan sus “cupos”.

“(…) por achorarte y no darme diálogo…me quieres retar, dices que tienes amistades que me llamen, esta vainita no es juego. Tengo las suficientes armas y muchachos para hacerte la recontra ca..., acá todo negocio, empresario chico o grande paga y si tu estás pagando, estás pagando a huevones, acá las cosas prácticas, las cosas tienen que ser como son, no pienses que estás hablando con cualquierita…”, agrega el hampón en el video.

En el registro gráfico enviado al celular personal del empresario, el delincuente le afirma que si no les paga S/50,000 ingresarán a su casa para asesinarlo.