Personal de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, junto a la Policía, incautaron 228 chips de celulares que estaban activados e intervinieron a cinco vendedoras a inmediaciones del centro comercial El Bosque en la ciudad de Piura.

El operativo fue realizado por la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y fiscales adjuntos Raquel Chinchay y Manuel Mena en compañía de personal de Osiptel y Reniec quienes se constituyeron al lugar indicado e intervinieron a comerciantes que realizan venta ambulatoria de SIM Card.

Como resultado de esta acción, las autoridades detuvieron a 5 vendedoras, se incautaron 1081 SIM Card, de los cuales 228 estaban activados para comercialización, así como lectores biométricos y otros, dándose cuenta al fiscal penal de turno por la presunta comisión del ilícito “posesión ilegítima de SIM cards activados” contemplado en el artículo 222-B del Código Penal.

La Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, informó que realizó este operativo en prevención del delito contra la propiedad industrial, contra el patrimonio y otros, y en fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Asimismo, el Ministerio Público exhortó a la población a no comprar chips (SIM Card) que son ofrecidos en la vía pública, al no brindar ninguna garantía de lo adquirido. Además, al emplear un huellero biométrico portátil exponen sus datos personales corriendo el riesgo que activen otras líneas con la huella digital y venderlas a personas que no quieren ser identificadas pudiendo ser empleadas para extorsiones u otros ilícitos.