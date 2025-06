La Contraloría advirtió que la obra de “Mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal San Luis, en el distrito de El Tallán”, ejecutado por la empresa ELJY Sociedad Anónima Cerrada, que fue contratada por la municipalidad de El Tallán, presenta socavaciones y desprendimiento de concreto. En estos trabajos se han invertido más de 6.9 millones de soles. Desde la comuna indicaron que ya levantaron las observaciones.

Según el Informe de Hito de Control N° 030-2025-OCI/0454-SCC, el Órgano de Control Institucional de La Municipalidad Provincial de Piura detectó deficiencias en la obra, cuya inversión es de S/ 6,947,885.

El informe detalla que, durante la visita del comité de control, realizada el 28 de mayo de 2025, se encontró una socavación en la berma, desprendimiento de concreto en cruce vehicular y rebabas de concreto, poniendo en riesgo la calidad de la obra.

La socavación en la berma se detectó en la progresiva 1+115, donde se han colocado sacos llenos de arena y hasta palos, por lo que también esta zona se venía derrumbado, lo provocó el desprendimiento de concreto en borde en el cruce vehicular, que sería un peligro para los transportistas y la misma población de este y otros caseríos de la jurisdicción.

Además, las rebabas de concreto fueron detectadas en las progresivas 1+122 y 2+050 del canal, por lo que la empresa ejecutora ELJY Sociedad Anónima Cerrada deberá levantar las observaciones hechas por el comité de control.

Los auditores señalaron que estas deficiencias ponen en riesgo la calidad, funcionalidad y vida útil de la obra, que inició en diciembre de 2024 y aún está en ejecución.

La Contraloría también detalló la falta de señalización de seguridad en áreas de trabajo y circulación de la obra, la misma que fue detectada durante el recorrido por parte del comité de control, en presencia del gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad de El Tallán, así como del residente de Obra y el Supervisor, poniendo en peligro a los trabajadores y a la población que transita por esta zona.

La zanja de la berma del canal, a la altura de la progresiva 1+115, no tenía señalización temporal de seguridad, siendo un peligro. Además, se corre el riesgo de que la comuna no aplique penalidades a la empresa ejecutora.

También se evidenció el adelanto de materiales del 20%, siendo un total de S/ 1 303 801, según precisan, amortizado al margen de lo estipulado en la normativa aplicable.

Al respecto, el alcalde de este sector, Javier More Vílchez, precisó que la empresa contratista ya viene subsanando estas deficiencias encontradas por el comité de control.

En el tema de limpieza, encontrarn que no se ha terminado, pero lo hará una vez terminada la obra. Lo otro que ha encontrado el órgano de control, son unas pequeñas fisuras, pero ya lo han saneado. Algunos trabajadores que no tenían los implementos. Todo ha sido subsanado”, dijo el burgomaestre More Vílchez.