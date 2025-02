La gerencia regional de control de la Contraloría detectó graves irregularidades en la ejecución del proyecto de “Ampliación del servicio de aulas de la facultad de Ingeniería Económica” de la Universidad Nacional de Frontera, que tiene un valor superior a los 14 millones de soles.

De acuerdo con el informe N° 2983-2025-CG/GRPI-SCC, la empresa contratista ejecuta partidas que no están acorde a las especificaciones técnicas, con lo cual se pone en riesgo la calidad y duración de la obra pública.

Esto ocurre con la carpintería de madera que se debe colocar en las aulas. De acuerdo al expediente técnico, se debía colocar madera cedro de primera calidad, seca, tratada y habilitada, sin embargo, en la inspección del 27 de enero, los auditores encontraron que en realidad se estaba usando madera tornillo.

“[...] Se constató que el tipo de madera que se está utilizando para la confección de puertas y ventanas, corresponde a “tornillo”, lo cual difiere a lo establecido en las especificaciones técnicas y planos de detalle del expediente técnico, que precisa que debe ser madera “cedro”, se lee en el informe de control.

También se observó que se usó madera de menores dimensiones como vigas de las pérgolas que establecía el expediente del proyecto en la mencionada casa de estudios.

A pesar del cambio de materiales, las partidas correspondientes se encuentran valorizadas en S/ 320 015 al mes de diciembre de 2024, como si se hubiera cumplido con las especificaciones técnicas.

“La situación expuesta [...] genera el riesgo de afectación a la calidad y vida útil de la obra; así como el riesgo de efectuar pagos por trabajos que difieren a lo establecido en el expediente técnico por el monto de S/ 320 015; y S/ 5 350 por inaplicación de penalidades al contratista y supervisor”, agrega el informe.

La obra está a cargo del Consorcio Fronteras, que lo conforman las empresas Kranfort Contratistas Generales S.A y Promotora, Contratistas Generales “El Alamo” S.A.C. de Bienes Raíces y Construcción. La contratista se adjudicó el proyecto por un monto de 14 955 000 soles, con un plazo de ejecución de 360 días que se contabilizó hasta el 31 de enero del 2025.

La supervisión se contrató por S/382 723 y se adjudicó a favor de la empresa Atikux Sociedad Anónima Cerrada.

También se detectó retrasos en la ejecución de partidas clave del proyecto que no tendrían mayor justificación.

Conforme a la visita de inspección de obra, se advierte que los trabajos de las partidas “01.01 pabellón de aulas, 01.02 bloque administrativo, 01.03 servicios higiénicos y 01.04 plazoleta”, reflejan incumplimiento de los plazos para la ejecución de los trabajos planteados en el cronograma de ejecución de obra; toda vez que algunas subpartidas no han iniciado y otras no han culminado su ejecución, las cuales no forman parte de ningún adicional de obra y según el cronograma de ejecución vigente presentan un retraso injustificado.

La Universidad Nacional de la Frontera (UNF) a través de la Oficina de Imagen Institucional indicó que ya solicitaron el descargo a la contratista tras el informe emitido por Contraloría.

“Ya se ha solicitado el descargo al supervisor y contratista. La entidad tomará acciones como correspondan, velando por los intereses de la universidad”, indicaron.